ATP Miami: Sonego – Fratangelo, dove vederla in streaming e in diretta

Dove vedere in streaming e in diretta il match di tennis che vede di fronte l’azzurro Lorenzo Sonego opposto a Bjorn Fratangelo.

Grande giornata di sport e di tennis per i colori italiani al “Miami Open”, primo ATP Masters 1000 stagionale. Dopo la vittoria di ieri sera di Jannik Sinner contro il francese Hugo Gaston, peraltro la seconda vittoria in due settimane del talento azzurro contro il pari età transalpino, oggi sono ben tre gli italiani che scendono in campo: Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti e Fabio Fognini.

Il torneo di Miami è davvero tra i più interessanti di inizio stagione e inoltre il movimento azzurro nel tennis sta facendo molto bene, per cui c’è molta curiosità per i tanti italiani in gara. Ad aprire le danze, intorno alle 16.30, dovrebbe essere il torinese classe 1995, Lorenzo Sonego. A lui l’onere di trovarsi di fronte a un avversario che ‘gioca in casa’, ovvero Bjorn Fratangelo, statunitense di Pittsburgh.

Lorenzo Sonego contro Bjorn Fratangelo: chi è l’avversario dell’azzurro

Il torinese è attualmente tra i primi quaranta al mondo e, insieme ad Andreas Seppi e Matteo Berrettini, è l’unico tennista italiano ad aver conquistato un torneo del circuito maggiore sull’erba. Eravamo nel giugno 2019 e Lorenzo Sonego sconfisse il giovane Miomir Kecmanović all’Open di Antalya. Per Sonego c’è anche una sconfitta in finale sul cemento contro Andrej Rublev all’Open di Vienna del novembre scorso.

L’azzurro affronta oggi nei 32esimi di questo torneo appunto Bjorn Fratangelo: l’americano è un talento rimasto incompiuto del tennis mondiale. Nel 2011, vinse infatti gli Open di Francia tra i ragazzi, terzo americano a compiere questa impresa dopo John McEnroe nel 1977 e seguito da Tommy Paul nel 2015. Attualmente è il numero 233 al mondo e proviene dalle qualificazioni. In carriera ha vinto quattro Challenger e otto Futures, ma nei tornei del Grande Slam il miglior piazzamento è il secondo turno, ottenuto due volte al Roland Garros e allo US Open.

Vedere il match di tennis tra Sonego e Fratangelo in streaming e in diretta

Dunque, sono in molti a essere incuriositi dal sapere dove è possibile vedere questo importante ATP, che terminerà domenica 4 aprile. Purtroppo, è possibile seguirlo soltanto in abbonamento: tutti gli incontri saranno visibili onda su Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e Sky Sport Collection. Per chi volesse seguire lo streaming, sempre in abbonamento si può disporre del servizio Sky Go.

Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Geri De Rosa, Federico Zancan e Dario Massara sono i telecronisti del tennis su Sky. Al commento tecnico presenti Paolo Bertolucci, Stefano Pescosolido, Raffaella Reggi e Laura Golarsa. Per quanto concerne SuperTennis, la tv in chiaro interamente dedicata a questo sport, manderà in differita due partite al giorno del torneo di Miami, alle 8 e alle 13 del mattino, ma non sappiamo se sarà possibile domani rivedere il match che vede impegnato Sonego.