ATP Miami: Musetti – Paire, dove vederla in streaming e in diretta

Dove vedere in streaming e in diretta il match di tennis che vede di fronte l’azzurro Lorenzo Musetti opposto a Benoît Paire.

Grande giornata di sport e di tennis per i colori italiani al “Miami Open”, primo ATP Masters 1000 stagionale. Dopo la vittoria di ieri sera di Jannik Sinner contro il francese Hugo Gaston, peraltro la seconda vittoria in due settimane del talento azzurro contro il pari età transalpino, oggi sono ben tre gli italiani che scendono in campo: Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti e Fabio Fognini.

Leggi anche –> Jannik Sinner, la vittoria contro Gaston: chi trova al secondo turno

Il torneo di Miami è davvero tra i più interessanti di inizio stagione, inoltre il tennis sta avendo un grande appeal tra gli italiani, proprio perché negli ultimi mesi il movimento azzurro ha avuto un grande salto di qualità. La rivelazione in senso assoluto dell’ultimo periodo è senza dubbio Lorenzo Musetti, 19enne di Carrara, n. 94 del ranking e appena una settimana fa semifinalista ad Acapulco.

Leggi anche –> Lorenzo Musetti, chi è: carriera e vita privata del tennista italiano

Lorenzo Musetti contro Benoît Paire: chi è l’avversario dell’azzurro

L’astro nascente del tennis azzurro nelle categorie Under 12 e 14 ha vinto tutto, poi si è imposto con buone prestazioni anche tra i pari età, vincendo alcuni tornei e quindi conquistando tra gli juniores prima i quarti a Wimbledon, poi la finale degli Us Open e, infine, il successo del 2019 agli Australian Open. Lo scorso anno, ha conquistato gli ottavi agli Internazionali di Roma, quindi ha vinto anche il suo primo torneo Challenger tra i professionisti a Forlì, sulla terra rossa.

Oggi ha però di fronte un avversario molto quotato: dopo aver battuto infatti lo statunitense Michael Mmoh, n.181 del ranking, con un doppio 6-4, di fronte si trova il quotato Benoît Paire, n.33 ATP e 23esima testa di serie. L’avversario di Avignone, che ha 31 anni e grande esperienza, sarà sicuramente un osso duro da battere per Musetti, essendo stato peraltro in passato tra i primi venti tennisti al mondo.

Vedere il match di tennis tra Musetti e Paire in streaming e in diretta

Riflettori puntati dunque sull’ATP di Miami, che terminerà domenica 4 aprile, ma soprattutto in queste ore quello di Musetti potrebbe rivelarsi uno degli incontri più combattuti di questa giornata di grande tennis. Purtroppo, è possibile seguirlo soltanto in abbonamento: tutti gli incontri saranno visibili onda su Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e Sky Sport Collection. Per chi volesse seguire lo streaming, sempre in abbonamento si può disporre del servizio Sky Go.

Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Geri De Rosa, Federico Zancan e Dario Massara sono i telecronisti del tennis su Sky. Al commento tecnico presenti Paolo Bertolucci, Stefano Pescosolido, Raffaella Reggi e Laura Golarsa. Per quanto concerne SuperTennis, la tv in chiaro interamente dedicata a questo sport, manderà in differita due partite al giorno del torneo di Miami, alle 8 e alle 13 del mattino, ma non sappiamo se sarà possibile domani rivedere il match che vede impegnato Musetti.