ATP Miami: Fognini – Korda, dove vederla in streaming e in diretta

Dove vedere in streaming e in diretta il match di tennis che vede di fronte l’azzurro Fabio Fognini opposto a Sebastian Korda.

Grande giornata di sport e di tennis per i colori italiani al “Miami Open”, primo ATP Masters 1000 stagionale. Dopo la vittoria di ieri sera di Jannik Sinner contro il francese Hugo Gaston, peraltro la seconda vittoria in due settimane del talento azzurro contro il pari età transalpino, oggi sono ben tre gli italiani che scendono in campo: Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti e in chiusura Fabio Fognini.

Il torneo di Miami è davvero tra i più interessanti di inizio stagione e per Fognini offre la possibilità di rivincita dopo una fase attraversata che non è stata propriamente fortunata. Tra l’altro, lo scorso ottobre, era stato costretto al ritiro dal Sardegna Open, un torneo ATP, perché era risultato positivo al Coronavirus. Resta il fatto che il tennista è stato per anni uno dei pochi a tenere alto il nome dell’Italia in questo sport.

Fabio Fognini contro Sebastian Korda: chi è l’avversario dell’azzurro

Alle ore 20.00 circa è previsto il primo impegno di Fognini nel torneo di Miami: 34 anni il prossimo maggio, il tennista azzurro vanta come miglior classifica ATP in singolare il nono posto, raggiunto nel luglio 2019, ed è stata sicuramente per tanti anni bandiera dell’Italia in questo sport. Nove sono stati i titoli vinti in tornei ATP, compreso il Masters 1000 di Monaco del 2019, una volta – nel 2017 contro Andy Murray – ha ottenuto anche una vittoria contro un numero uno al mondo e sicuramente ha fatto la storia recente di questo sport.

Di fronte oggi Fabio Fognini, che è in cerca di riscatto, si trova Sebastian Korda, n.87 ATP e figlio d’arte: il 20enne di Bradenton è infatti figlio degli ex tennisti Regina Rajchrtová e Petr Korda, quest’ultimo uno dei più noti tennisti degli anni Novanta, capace addirittura di raggiungere il secondo posto nella classifica ATP e di vincere gli Australian Open nel 1998. Oggi lui è l’allenatore del figlio, che cerca di raggiungere buone prestazioni in questo sport.

Vedere il match di tennis tra Fognini e Korda in streaming e in diretta

Dunque, in questi giorni, c’è grande attesa per i risutlati azzurri all’ATP di Miami, che terminerà domenica 4 aprile. Sicuramente, tanti sono ancora i tifosi del redivivo Fabio Fognini. Vedremo se l’azzurro scriverà ancora belle pagine in questo sport. Purtroppo, è possibile seguirlo soltanto in abbonamento: tutti gli incontri saranno visibili onda su Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e Sky Sport Collection. Per chi volesse seguire lo streaming, sempre in abbonamento si può disporre del servizio Sky Go.

Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Geri De Rosa, Federico Zancan e Dario Massara sono i telecronisti del tennis su Sky. Al commento tecnico presenti Paolo Bertolucci, Stefano Pescosolido, Raffaella Reggi e Laura Golarsa. Per quanto concerne SuperTennis, la tv in chiaro interamente dedicata a questo sport, manderà in differita due partite al giorno del torneo di Miami, alle 8 e alle 13 del mattino, ma non sappiamo se sarà possibile domani rivedere il match che vede impegnato Fognini.