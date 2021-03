Amici di Maria De Filippi, anticipazioni e colpi di scena del 27 marzo

Questa sera 27 marzo andrà in onda la seconda puntata del Serale di Amici. Scopriamo cosa accadrà, quali sfide ed esibizioni avranno luogo.

Questa sera, sabato 27 marzo 2021, andrà in onda in prima serata su Canale 5 il secondo appuntamento con il “Serale di Amici“, condotto da Maria De Filippi. Tra gli ospiti della puntata sarà presente il duo comico Pio e Amedeo e il cantante Irama, che si esibirà con “La genesi del mio colore“, con la quale era in gara al “Festival di Sanremo“.

I giudici della ventesima edizione del talent show “Amici” saranno Emanuele Filiberto di Savoia, Stefano De Martino e Stash dei The Kolors. Anche in questo secondo appuntamento del Serale verrà estratta la squadra che inizierà la sfida e toccherà alla classe di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano dare il via alla competizione. I due professori sfideranno la squadra di Arisa e Lorella Cuccarini, che finiranno per perdere la prima manche. Ad essere eliminata sarà la cantante Ibla, che dovrà abbandonare la scuola.

LEGGI ANCHE -> Serale Amici, anticipazioni sabato 27 marzo: il ballottaggio inaspettato

LEGGI ANCHE -> Amici 2021: social in rivolta per le “scelte scorrette” di Lorella Cuccarini

Serale di Amici, chi sarà eliminato nel secondo appuntamento?

La seconda manche vedrà contrapporsi la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Saranno le due capitane a perdere, mandando il cantante Aka7even al ballottaggio finale. La terza manche vedrà in sfida la squadra Arisa-Cuccarini contro quella Zerbi-Celentano, i quali perderanno e manderanno in ballottaggio il cantante Leonardo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

I due cantanti al ballottaggio finale, Aka7even e Leonardo, si sfideranno esibendosi nell’ultima competizione della puntata del “Serale di Amici“. Come accaduto la scorsa settimana, l’eliminato verrà annunciato dalla conduttrice Maria De Filippi quando i ragazzi saranno tornati in casetta. L’appuntamento con il talent show è per stasera, sabato 27 marzo, su Canale 5, alle 21.20 circa.