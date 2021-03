Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 27 marzo

L’appuntamento settimanale con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin è giunto: ecco ospiti e anticipazioni per la puntata del 27 marzo

Domani, sabato 27 marzo, andrà in onda una nuova puntata del programma televisivo Verissimo: show al confine tra il rotocalco, il talk show e il programma di costume. Come ogni settimana, anche la puntata di domani sarà stracolma di argomenti ed ospiti interessanti, che si daranno il cambio a parlare con Silvia Toffanin. Il programma comincerà alle 16.00 su Canale 5, e può anche essere visto sul sito di Mediaset Play.

Cosa succederà a Verissimo domani?

Tra gli ospiti più attesi nella puntata di domani di Verissimo ci sono sicuramente Michelle Hunziker e Gerry Scotti, colleghi da diversi anni. La coppia di conduttori hanno lavorato insieme a programmi come Striscia la Notizia e Paperissima e andrà in studio da Silvia Toffanin per parlare sia della loro vita privata che delle future esperienze lavorative. Infatti, da qualche giorno sappiamo che il dinamico duo tornerà a condurre programma televisivo italiano ideato da Antonio Ricci in onda su Canale 5. La chimica tra la Hunziker e Gerry Scotti è sempre stata in grado di far sganasciare dalle risate il pubblico, e probabilmente domani non farà eccezione.

Tra gli altri ospiti di Verissimo ci sarà anche la cantante Noemi, che ha partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo, con la canzone Glicine. La cantante dai capelli rossi parlerà a Silvia Toffanin sì della sua carriera, ma anche di quanto sia dimagrita rispetto al suo esordio (argomento centrale nelle serate del festival). Un altro personaggio che farà capolino nello studio di Canale 5 è il pugile italiano Daniele Scardina, noto anche come King Toretto. L’atleta parlare della sua storia, delle sue vittorie e di cosa gli riserva il futuro prossimamente. Oltre a questi, ultimo ospiti del pomeriggio sarà l’attore Francesco Arca, protagonista della nuova serie televisiva Mediaset Svegliati amore mio.