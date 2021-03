Belén Fabra è l’attrice protagonista del film Diario di una ninfomane. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Il film Valérie, Diario di una ninfomane è stato subito un caso. Il merito del suo successo e di tanto clamore, nel bene e nel male, è della scrittrice francese Valérie Tasso, autrice del libro che ha ispirato la pellicola, e dell’attrice spagnola protagonista Belén Fabra. Conosciamo quest’ultima più da vicino

L’identikit di Belén Fabra

Belén Fabra è nata a Tortosa, in Spagna, il 3 novembre 1977, sotto il segno dello Scorpione. La sua principale attività nel mondo del cinema è quella di interprete e tra i suoi lavori più interessanti possiamo citare senz’altro la partecipazione al film Valérie – Diario di una ninfomane (2008) di Christian Molina dove ha interpretato la parte di Valérie. Il film è stato distribuito da Mediafilm nelle sale italiane giovedì 30 aprile 2009, tra censure e polemiche (basti ricordare che in questi giorni la partecipazione della scrittrice Valérie Tasso e della stessa Fabra alla trasmissione “Quelli che il calcio” fu cancellata per non urtare certe “sensibilità”). Quel ruolo le è valso comunque una candidatura per il Premio Gaudí per la migliore interpretazione di un’attrice protagonista.

Belén Fabra ha iniziato la sua carriera di attrice recitando piccoli ruoli in numerose rappresentazioni teatrali, film e serie televisive. La svolta è arrivata con lo spettacolo teatrale del 2007 Plataforma, per il quale è stata candidata per il Premios Max e il Premio Valle-Inclán de Teatro. Il suo debutto al cinema risale invece al 2007 con il fim Canciones de amor en Lolita’s Club, diretto da Vicente Aranda. L’artista parla correntemente catalano, spagnolo, inglese e italiano. Sulla sua vita privata purtroppo non si hanno altre informazioni.

