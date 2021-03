Test visivo, quale delle due immagini vedete prima?

Questo semplice test visivo vi permetterà di scoprire dei lati nascosti della vostra personalità, quale immagine vedete prima?

Grazie all’influenza dei social i test visivi, psicologici e le illusioni ottiche sono diventate di moda. Sono sempre maggiori le persone che li cercano e che si divertono a ad effettuarli per scoprire qualche lato celato della propria personalità o semplicemente per la curiosità di scoprire se questi test funzionano e inquadrano veramente la personalità di chi vi si sottopone.

Se per quanto riguarda le illusioni ottiche ciò che incuriosisce è conoscete qual è la figura che non riusciamo a vedere e quante persone come noi riescono a vederne una e non l’altra, nel caso dei test la curiosità è legata proprio al constatare quanto di vero ci sia nei risultati. Quello che vi proponiamo oggi è esattamente un test basato su un’illusione ottica, siete pronti a scoprire se funziona?

Test visivo, quale immagine vedete per prima?

Il funzionamento del test è molto semplice: dovete osservare l’immagine che vedete sopra e individuare quale delle due figure colpisce prima la vostra attenzione. In base alla risposta verrete associati ad un profilo, buon divertimento.

La colomba

Se la prima immagine che avete visto è il disegno di una colomba, significa che siete delle persone molto forti. Non vi piace discutere con gli altri e per questo motivo evitate discussioni inutili e tendete ad allontanare le persone che ritenete negative o tossiche. Siete persone solitamente equilibrate che amano fare del bene al prossimo e comportarsi sempre in modo impeccabile, per questo pretendete lo stesso trattamento. Analizzate sempre pro e contro prima di prendere una scelta che potrebbe cambiare un aspetto della vostra vita.

Il volto di una ragazza

Se al contrario la prima cosa che avete visto è il volto della ragazza che si delinea dalla sagoma della colomba siete delle persone allegre, in grado di trasmettere la vostra positività anche al prossimo. Proprio il vostro modo di essere gioiosi vi rende molto apprezzati da chi vi circonda, i quali vi ritengono una persona leale e degna di fiducia. Siete dei perfezionisti, analizzate tutto nel minimo dettaglio.