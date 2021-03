Sophie Codegoni, l’annuncio in diretta social: “Ci siamo lasciati…”

Ancora un colpo di scena per l’ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni, che ha annunciato la fine della sua storia d’amore

Un messaggio social rivolto ai propri fan. Così l’ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni, ha annunciato la fine della sua storia d’amore durante la diretta Instagram: “Io e Matteo Ranieri ci siamo lasciati“. La scelta sul trono era arrivata soltanto un mese fa: proprio ad inizio febbraio c’è stata la decisione preferendolo così all’altro corteggiatore Giorgio Di Bonaventura. Pochi giorni fa qualcosa è cambiato con una crisi improvvisa: inizialmente la ragazza aveva smentito, poi durante la diretta social ha svelato tutti i dettagli del loro rapporto ormai deteriorato.

Sophie Codegoni, la verità in diretta Instagram

Così durante il suo racconto la stessa Codegoni ha svelato: “Non è andata, so che volete che vi racconti un episodio. Quello che non è andato, ma non posso veramente. Sono una molte cose. Non ci siamo trovati, non ci siamo proprio trovati. Non gli è piaciuto il mio mondo. Mi è stato detto da lui che sono pesante, mi è stato detto che metto un po’ sotto giudizio e io lo ammetto, però…”. Lo stesso Matteo non ha pubblicato ancora qualcosa sui profili social, che potrebbe arrivare a breve. L’ex tronista, infine, ha aggiunto: “La nostra diversità mentale ci ha portato ad avere anche un distacco a livello fisico e per una donna non è mai semplice. Sono molto legata a quello che io e Matteo abbiamo costruito in questi 5 mesi insieme. Sono un po’ meno legata a quello che c’è stato fuori”.