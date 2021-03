Serale Amici, anticipazioni sabato 27 marzo: il ballottaggio inaspettato

Arrivano le anticipazioni della puntata del Serale di Amici del 27 marzo. Nella puntata ci sarà un ballottaggio inaspettato che lascerà tutti di stucco.

Sabato 27 marzo andrà in onda la seconda puntata del “Serale di Amici 2021“, condotto da Maria De Filippi. Nella registrazione di oggi la conduttrice non ha comunicato il nome del secondo eliminati, come accaduto già per la scorsa settimana.

Anche nella puntata di sabato 27 marzo usciranno dal programma due allievi, il primo dopo la prima manche, a eliminazione diretta e il secondo uscirà in seguito allo scontro tra i perdenti delle altre due manche. La prima sfida è stata persa dalla squadra di Arisa e Lorella Cuccarini e a lasciare il “Serale di Amici 2021” è la cantante Ibla. La seconda manche è stata persa dalla squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, mentre la terza da Veronica Peparini e Anna Pettinelli: al ballottaggio finiscono Leonardo e Aka7even.

Serale di Amici, Leonardo rischia l’eliminazione

Il ballottaggio tra Leonardo e Aka7even è stato una sorpresa assoluta. In pochi immaginavano la sconfitta della squadra di Veronica Peparini e Anna Pettinelli e, soprattutto, nessuno immaginava il nome di Leonardo. Il secondo eliminato del “Serale di Amici 2021” potrebbe essere proprio quest’ultimo, in quanto le eliminazioni sono nelle mani dei giudici e il cantante di Rudy Zerbi è molto apprezzato. Ma nella scuola può succedere di tutto e non è detta l’ultima parola.

Maria De Filippi annuncerà il secondo eliminato come la scorsa settimana a fine puntata, quando i ragazzi saranno tornati in casetta. Sui social, intanto, i nomi dei due ragazzi al ballottaggio hanno fatto discutere molto: se fosse spettato al pubblico, forse i risultati sarebbero stati diversi. Il primo ospite della puntata del “Serale di Amici” sarà Irama, ma secondo Twitter ci saranno anche i comici Pio e Amedeo. L’eliminata della prima manche è la cantante Ibla, mentre al ballottaggio per la seconda e terza manche finiscono Serena, Deddy e Leonardo. La prima a salvarsi è la ballerina, poi Leonardo finisce a rischio eliminazione, sfidando il cantante Aka7even. Giulia è risultata la più votata dal pubblico in studio.