I riflettori di Ciao Darwin stasera saranno tutti puntati su Sara Vulinovic, splendida Madre Natura. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Stasera, venerdì 26 marzo 2021, su Canale 5 va in onda in replica Ciao Darwin A grande richiesta, una “perla” del popolare programma condotto da Paolo Bonolis. Nella puntata odierna si sfidano i Belli contro i Brutti, capitanati rispettivamente da Youma Dakite ed Enzo Salvi. E ovviamente non mancherà Madre Natura, nell’occasione impersonata dalla modella Sara Vulinovic. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Sara Vulinovic

Sara Vulinovic è nata in Croazia, a Sebenico, piccolo paesino. Purtroppo non siamo in grado di fornirvi l’esatta data di nascita, mentre sappiamo che le sue misure da modella sono perfette: 85-60-89.. E’ una modella molto apprezzata nel settore della moda e che spesso ha soggiornato in Italia per lavoro e non solo, dato che ama molto viaggiare. Nei suoi scatti sui social infatti compaiono spesso Roma, Milano e Firenze.

“È stata una bella esperienza in tanti sensi”, ha detto Sara Vulinovic a proposito di Ciao Darwin. Per il resto la ragazza – che è anche un volto emergente della tv – è felicemente fidanzata con Thomas Flaim, un imprenditore che dopo la laurea in Economia conseguita pressa l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano si è dedicato alle calzature di lusso, fondando e amministrando la Thomas Neuman. Lei, invece, grazie alla sua bellezza e avvenenza, ma anche alla sua spigliatezza davanti alle telecamere, si è guadagnata il ruolo di Madre Natura in Ciao Darwin e si è fatta strada nel mondo della moda e dello spettacolo.

