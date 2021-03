Romina Mondello è diventata famosa come attrice per molte fiction televisive, e ha fatto parlare di sé anche per la relazione con Raoul Bova. Ecco un suo “ritratto” aggiornato.

Romina Mondello è l’esempio perfetto di donna bella e talentuosa che ha saputo come raggiungere i propri sogni: da Non è la Rai al teatro passando per la tv e il cinema, si è costruita una brillante carriera, anche se negli ultimi anni è uscita un po’ dai radar. Sul set de La Piovra ha tra l’altro conosciuto Raoul Bova e se ne è innamorata, ricambiata, finché entrambi non sono poi andati ognuno per la sua strada. Vediamo di conoscerla più da vicino.

Romina Mondello prima e dopo Raoul Bova

Romina Mondello è nata a Roma il 1º marzo 1974. Ha partecipato a Miss estate Festivalbar nell’estate 1991 (arrivando in finale alla decima posizione) e poi a Miss Italia nell’estate del 1992. Successivamente ha debuttato in televisione in Bulli e pupe, dove ha interpretato con successo il brano Caruso giungendo alla finale della trasmissione, e nella stagione 1992-’93 ha partecipato alla seconda edizione di Non è la Rai, programmi diretti entrambi da Gianni Boncompagni su Canale 5. Nel 1999 ha invece affiancato Amadeus nella conduzione di Domenica in.

Rosario Mondello ha esordito come attrice nel 1993 con il film Estasi. Nel 1995 ha preso parte alla miniserie tv La piovra 7, regia di Luigi Perelli. Successivamente ha partecipato a vari film, tra cui: Palermo Milano – Solo andata (1995), regia di Claudio Fragasso, Il sindaco (1996), regia di Ugo Fabrizio Giordani, M.D.C. – Maschera di cera (1997), Marquise (nel ruolo di Armande Béjart), L’ospite segreto (2003), Milano Palermo – Il ritorno (2007), diretto da Claudio Fragasso.

Inoltre ha recitato in numerose fiction tv, tra cui Le ragazze di piazza di Spagna (1998), Morte di una ragazza perbene (1999), Provincia segreta 2 (2000), Cuccioli (2002) Sospetti 2 (2003) e la serie R.I.S. – Delitti imperfetti, dove dal 2005 al 2009 ha interpretato il ruolo di Giorgia Levi. Per quanto riguarda la vita privata, come detto Rosaria Mondello in passato è stata fidanzata con Raoul Bova, ma il 6 aprile 2003 sposa Nicola Veccia Scavalli e nello stesso anno, il 18 dicembre, è diventata madre di un bambino chiamato Lupo.

