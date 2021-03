Raoul Bova, la morte del padre e della madre in due anni: quanto dolore

Questa Raoul Bova sarà ospite de “La canzone segreta”. Ma non tutti sanno del grande dolore che ha dovuto sopportare per aver perso madre e padre.

Ora sta meglio Raoul Bova, dopo tanto dolore e tanta sofferenza. Sta meglio e questa sera sarà ospite de “La canzone segreta“, il nuovo format Rai condotto da Serena Rossi. Ora sta meglio ma ha sopportato un dolore davvero enorme: la morte di entrambi i genitori, con cui aveva un bellissimo rapporto, nel giro di soli due anni. Strazianti le immagini di Bova al funerale della madre visibilmente sconvolto. Ma ecco che cosa è successo.

Raoul Bova, il dolore per la morte dei genitori

Ne ha parlato in diverse emozionanti interviste, a “Verissimo” e da Maurizio Costanzo, di cosa significhi veramente perdere i genitori e rimanere orfano improvvisamente nel giro di due anni. Spesso si pensa erroneamente ai personaggi pubblici come dei supereroi che non hanno il diritto di lamentarsi o stare male per niente, ma la sofferenza non guarda in faccia a nessuno e un padre e una madre restano sempre un madre e una madre, anche se di Raoul Bova.

Leggi anche–> Raoul Bova, la carriera da nuotatore prima di diventare attore: vittorie e premi

Nel 2018 l’attore ha perso suo papà, confessando a Silvia Toffanin che “è stato un ottimo padre, ma “avrebbe voluto conoscerlo meglio”. Non si era ancora ripreso quando, nel 2020 ha perso la mamma ed è caduto in uno stato di angoscia e depressione fortissimo. Intorno al decesso di sua madre, tra l’altro, è rimasto un alone di mistero: potrebbe essere morta di Covid ma a quanto pare non sono ancora chiare le circostanze.

Leggi anche–> Raoul Bova, l’annuncio sui social: “Qui inizia la nostra storia”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raoul Bova (@raoulbovagram)

Un anno fa Bova aveva commosso tutti con un post su Instagram dedicato alla memoria dei suoi genitori. Una foto che li ritraeva insieme felici e sorridenti, con un bellissimo pensiero in descrizione: Che bello vedervi così, papà e mamma! Spero che possiate accogliere tutte le persone che vi stanno raggiungendo in questo periodo lassù, nel cielo, con lo stesso abbraccio e lo stesso sorriso che avete in questa foto. Mi mancate! Vvb!.”