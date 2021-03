Stasera in tv: Quarto Grado, anticipazioni della puntata del 26 marzo

By

La nuova puntata di “Quarto Grado” in onda questa sera in prima serata su Rete4. Ecco tutte le anticipazioni e i casi trattati da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

La cronaca nera e i cold case più caldi del momento a “Quarto grado“, il programma di informazione con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Vieri che si occupa di snocciolare i casi criminali e non più interessanti dell’attualità italiana, con ospiti e servizi realizzata dal team di redazione. Oggi 26 marzo in onda la nuova puntata in prima serata su Rete4, del format che è ormai alla sua dodicesima edizione. Ecco tutte le anticipazioni e i casi che verranno trattati questa sera.

Quarto Grado, i casi della puntata di stasera

Come di consueto, questa sera Gianluigi Nuzzi e Alessandra Vieri guideranno i telespettatori all’interno della cronaca nera italiana con tanti casi interessanti e contorti spesso irrisolti per soddisfare la voglia di true crime del venerdì sera. Nella puntata di oggi 26 marzo, in onda su Rete4, ci si occuperà ancora del caso di Peter Neumair e Laura Perselli. I due, marito e moglie, sono scomparsi senza lasciare traccia nel pomeriggio del 4 gennaio dopo essere usciti dalla loro casa di Bolzano.

Sembrava un caso per “Chi l’ha visto?”, almeno finché il figlio Benno non ha confessato di averli uccisi. Mentre il corpo della donna è stato ritrovato nell’Adige, di Peter non c’è traccia. Ora si attende la perizia psichiatrica di Benno e tantissimi sono i quesiti irrisolti che ha fatto emergere questo caso.

Un altro caso misterioso di cui si occuperà la puntata di stasera è quello di Alessandro Venturelli e Stefano Barilli, i due giovani scomparsi nel nulla, da due luoghi diversi, senza conoscersi ma avvistati insieme, vestiti allo stesso modo alla stazione di Milano Centrale. Tantissime le ipotesi, tra cui quelle dell’adesione ad una setta da parte dei due ragazzi, altrettante le domande. Alessandra Vieri e Gianluigi Nuzzi informeranno gli spettatori su tutte le novità del caso e sulla nuove piste investigative che gli inquirenti stanno prendendo in considerazione.