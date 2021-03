Ps5, nuove disponibilità da Gamestop e Amazon nel fine settimana

L’ultimo fine settimana di marzo potrebbe regalare agli appassionati nuove scorte di Ps5 in Italia, altrimenti si può cercare nel mercato Usa.

I fan Playstation sono alla costante ricerca di aggiornamenti sulle disponibilità di nuove unità di Ps5 nei vari rivenditori autorizzati. Sappiamo infatti che da 4 mesi riuscire a trovare una copia della nuova consolle di Sony è un’impresa ardua e che in molti casi l’unica possibilità è quella di affidarsi a rivenditori privati, i quali però applicano delle maggiorazioni ai prezzi di listino che rendono l’acquisto a dir poco non conveniente.

Marzo è stato un mese più favorevole dei precedenti, visto che saltuariamente vari distributori hanno ricevuto nuove unità di consolle riuscendo a soddisfare in parte l’enorme richiesta del mercato. Secondo gli ultimi rumor l’ultimo fine settimana di marzo dovrebbe regalare ai fan Sony un’ulteriore finestra di opportunità per acquisire una consolle in Italia. Attualmente non ci sono state conferme, ma il consiglio è quello di restare sintonizzati sui link di Amazon e sul sito di Game Stop per eventuali novità. Come già successo nelle scorse settimane, infatti, le unità a disposizione si potrebbero esaurire nel giro di minuti.

Ps5, chi ne desidera una può valutare il mercato americano

Qualora non doveste riuscire ad accaparrarvi una consolle nemmeno durante questo fine settimana, il consiglio che possiamo darvi è quello di controllare anche il mercato americano. Proprio gli Stati Uniti, infatti, sono il Paese che sta ricevendo il maggior numero di Ps5 in questo momento e dunque ci sono maggiori possibilità (sebbene rimangano scarse) di accaparrarsene una. La Playstation 5, infatti, è region free, il che significa che la versione americana funziona anche qui da noi.

L’unico inconveniente di una simile scelta d’acquisto è il surplus del costo di dogana: ogni prodotto acquistato dagli Stati Uniti ha un sovrapprezzo che cambia in base al peso e alla tipologia dello stesso. Se il pagare di più non vi spaventa, i siti da controllare sono quelli di Amazon Usa, Gamestop Usa, Wallmart e Best Buy. Tra questi l’opzione preferibile è probabilmente Best Buy, visto che è la catena meno conosciuta e ricercata, ma anche Gamestop è un’opzione da vagliare visto che dopo l’iscrizione al sito vi informa sulle disponibilità via mail.