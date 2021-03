Militare morto, 22enne travolto in autostrada dopo incidente FOTO

By

Un militare morto per via del suo senso civico. È la tragedia avvenuta ieri sera ad un giovane coinvolto in un incidente stradale.

Militare morto in incidente. La vittima era molto giovane e si chiamava R.M. Purtroppo il ragazzo ha perso la vita a seguito di una sfortunata circostanza, mentre stava viaggiando in compagnia del fratello.

È successo tutto quanto su di un tratto dell’Autostrada A20 che collega Palermo e Messina. In direzione della città peloritana, i due giovani sono incorsi in un incidente che non li ha coinvolti direttamente.

Davanti a loro un tir aveva tamponato un’altra vettura. Il militare morto e suo fratello sono scesi per cercare di prestare aiuto quando un altro veicolo, sopraggiunto a tutta velocità, non ha potuto evitare di travolgerli.

Lo sfortunato 22enne è deceduto sul colpo mentre il fratello ed altre tre persone sono state portate in codice rosso al Policlinico di Messina. Attualmente versa in condizioni molto gravi, mentre non si conoscono le condizioni degli altri tre individui.

Militare morto, indaga la Procura di Messina sull’incidente

Su questo episodio ha aperto una inchiesta la locale Procura, che intende accertare eventuali responsabilità sia nell’incidente che in quello che è avvenuto dopo. Non si sa se il guidatore del veicolo che ha investito il militare morto sia fuggito o se sia rimasto ferito a sua volta nell’evento.

Né si conosce se stesse guidando sotto effetto di stupefacenti e sostanze alcoliche o se sia incappato in una tragica casualità. R.M. prestava servizio a Cosenza ed era originario di Milazzo. Lui ed il fratello stavano viaggiando su di una Peugeot 208 e non si sa chi fosse al volante.

L’incidente si è verificato nella tarda serata di giovedì 25 marzo 2021. Subito dopo hanno raggiunto il luogo della disgrazia diversi veicoli dei soccorritori medici del 118, della polizia e dei vigili del fuoco. Proprio i pompieri hanno provveduto al recupero del corpo della vittima oltre che dei feriti, rimasti intrappolati nei rispettivi mezzi distrutti.