Manuel Casella, chi è l’ex di Amanda Lear: modello ed interior designer

Amanda Lear è sempre stata una donna molto libera nella sua vita: di scegliere e amare chi volesse, come è successo con Manuel Casella

Questa sera, 26 Marzo, su Rai 1 andrà in onda alle 21.35 la terza puntata del programma televisivo condotto da Serena Rossi, Canzone Segreta. Tra gli ospiti più attesi della serata c’è anche Amanda Lear: donna che trasuda arte da ogni poro. Nata forse a Saigon oppure ad Hong Kong nel 1939 (anche la data non è certa), la signora Lear è ha fatto la cantante, l’attrice, la conduttrice televisiva, la scrittrice, la pittrice e persino la modella. Sebbene ci siano alcune zone d’ombra inesplorate nel passato di Amanda Lear, queste hanno quasi tutte a che fare con la sua infanzia. Figura quasi eterea, che ha sempre giocato con questo alone di mistero che era riuscita a crearsi intorno, ha avuto diverse relazioni nel corso della sua vita. Donna molto amata e che, di riflesso, ha amato tanto: uno tra tutti Manuel Casella, attore ed ex modello italiano nato a Piacenza nel 1978. Scopriamo insieme chi è questo giovane che ha rubato il cuore di quest’artista.

Potrebbe interessare leggere anche –> Claudia Gerini, ve la ricordate a Non è la Rai? Ecco i suoi esordi

La relazione tra Manuel Casella e Amanda Lear

Amanda Lear e Manuel Casella si sono conosciuti nel nel 1999, durante la lavorazione al programma Il brutto anatroccolo su Italia 1. Lo show aveva preso ispirazione dal format inglese Change Your Life Forever: persone comuni chiedevano alla trasmissione un aiuto per cambiare il proprio aspetto. Lo show metteva a disposizione truccatori, stilisti e parrucchieri che si mettevano al lavoro. Ed è proprio qui che l’ex modello e attore, all’epoca al suo debutto nel mondo dello spettacolo, e la Lear si sono conosciuti e si sono piaciuti. Nonostante i 40 anni di differenza, Manuel Casella e Amanda Lear sono stati insieme per sei anni: dal 2002 al 2008.

Potrebbe interessare leggere anche –> Amanda Lear, chi è il compagno Anthony Hornez: 40 anni più giovane

Sebbene la loro relazione sia finita, sembra che Manuel abbia comunque mantenuto un bel ricordo di Amanda. Infatti, in un’intervista di Cristina Parodi al programma di Rai 1 Il sabato italiano, Casella ha detto: “Amanda sembra una persona forte, sopra le righe, invece lei mi ha aiutato a scoprire la mia semplicità, la mia dolcezza“.