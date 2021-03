Isola dei Famosi, Daniela Martani in lacrime: violenta lite con Gilles Rocca

Pare proprio che, durante la quarta puntata de l’Isola dei Famosi, Gilles e Daniela si siano scontrati duramente. Scopriamo cosa è successo.

L’ultima puntata, con più precisione la quarta, de l’Isola dei Famosi ha tenuto ieri tutti i telespettatori incollati alla televisione. Polemiche e disguidi hanno interessato l’episodio e sembrerebbe proprio che una dura lite abbia visto come protagonisti Gilles Rocca e Daniela Martani nel gruppo dei Burinos. Scopriamo allora insieme tutto quello che è successo tra i due naufraghi.

È stata la splendida conduttrice Ilary Blasi, poco prima della prova finale, ad informare il pubblico che Gilles e Daniela sono rimasti coinvolti in un durissimo scontro. La moglie di Totti non ha dunque perso tempo e ha immediatamente chiesto spiegazioni ai due concorrenti, le cui parole non si sono certo fatte attendere. La prima a parlare è stata Daniela, che con le sue dichiarazioni ha lasciato il pubblico completamente di sasso.

La donna ha accusato Gilles di aver utilizzato dei modi aggressivi nei suoi confronti. “Gilles ha un’aggressività nei miei confronti che non riesco a capire.” ha dichiarato Daniela in collegamento con Ilary Blasi. “È un ragazzo educato, ma a me questa sua aggressività mi ferisce.” ha poi continuato. Dopo aver pronunciato tali parole, la Martani si è infine lasciata andare ad un pianto liberatorio, che ha indubbiamente toccato tutti i telespettatori e il pubblico a casa.

Isola dei Famosi, duro scontro tra Gilles e Daniela: la risposta del ragazzo

Di fronte alle lacrime di Daniela Martani, Gilles Rocca si è immediatamente scusato con lei, affermando di non riuscire a vedere le donne piangere. Successivamente ha però provveduto a difendersi e a spiegare al pubblico e alla conduttrice Ilary Blasi le sue ragioni. Il ragazzo sembrerebbe essersela presa in seguito ad alcune dichiarazioni pronunciate da Daniela durante un confronto precedente. La donna avrebbe infatti insinuato che Gilles faccia parte di un clan. “Dice cose non vere.” ha esordito l’uomo. “Dice che faccio parte di un clan, ma non è assolutamente vero”. Gilles ha infine tenuto a precisare di non essere mai e pi mai stato un bullo.