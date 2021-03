Spaventoso incidente ferroviario uccide 32 persone e ne ferisce 66

Un terribile incidente ferroviario che ha coinvolto due treni e ha ucciso almeno 32 persone, ferendone altre 66. Immagini agghiaccianti della collisione.

Immagini davvero agghiaccianti stanno arrivando dal luogo dell’incidente tra due treni di linea nel nord dell’Egitto. Il disastro ha coinvolto due grossi treni con tantissimi passeggeri che si sono scontrati e hanno deragliato uccidendo almeno 32 persone, ma il numero potrebbe facilmente aumentare e provocando il ferimento gravi di circa 66 passeggeri. Una tragedia terribile e, vista la dinamica dell’incidente, assolutamente evitabile. Ma ecco che cosa è successo e il quali sono i motivi dello scontro.

Un freno di emergenza ha causato l’incidente

Almeno 32: questo il numero dei morti rilasciato dalle autorità egiziane riguardo al terribile incidente avvenuto a Sohag e che ha coinvolto due grossi treni che trasportavano numerosi passeggeri. 66 i feriti. Ma se le immagini delle tv locali fanno accapponare la pelle con i due convogli visibilemente accartocciati e distrutti, il motivo dello scontro è altrettanto agghiacciante: un freno di sicurezza.

Secondo le autorità, infatti, sarebbe stato un freno di emergenza, attivato da un qualcuno ancora non identificato, avrebbe causato l’arresto ingiustificato di uno dei treni coinvolti nell’incidente. Il secondo treno, non a conoscenza del fatto che ci fosse un convoglio fermo sui binari, ha impattato il primo violentemente arrivando da dietro. Anche se la velocità del secondo convoglio non era eccessiva, lo scontro è stato devastante e ha causato il deragliamento delle ultime due carrozze del primo treno.Il Ministro della Salute ha dichiarato che sono state inviate sul posto circa 36 ambulanze con operatori medici che si prendessero cura dei numerosi feriti e che anche i corpi delle 32 vittime sono stati rimossi. Sono state inoltre avviate le indagini per stabilire la responsabilità.

Incidenti di questo tipo in Egitto sono purtroppo molto frequenti, questo perché il sistema ferroviario locale è tra i più antichi e grandi del mondo e la manutenzione è poca. Nel 2002 è avvenuto il peggior disastro ferroviario finora registrato con 350 vittime uccise da un incendio dilagato in un treno diretto al Cairo.