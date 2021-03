Francesco Bova, chi è il secondo figlio di Raoul Bova: oggi ha 20 anni

Di Raoul Bova ormai si sa quasi tutto: ma chi ha mai visto il secondogenito dell’attore, Francesco Bova? Conosciamolo meglio.

In una vecchia intervista a Da noi a ruota libera (su Rai Uno), Raoul Bova aveva parlato dei suoi figli alla conduttrice Francesca Fialdini: “mi hanno salvato la vita, il fatto di dover sorridere per loro mi faceva dimenticare dei dispiaceri e delle preoccupazioni. Con i primi due ho un rapporto di confronto, sono già grandi e sono in una fase delicata dove decidere cosa fare nel futuro, devono mettere le basi per la loro vita”.

L’uomo ha in tutto quattro figli: i due maschi dalla ex-moglie Chiara Giordano e due piccole, dalla sua attuale compagna Rocio Munoz Morales. Francesco è il suo secondogenito: chi ha visto padre e figlio insieme dice che siano due gocce d’acqua. Bova ha raccontato che tiene molto all’educazione dei figli: “mio padre detestava perdere tempo, voleva che fossi impegnato in qualche cosa per non essere in balia del divertimento. In questo io sono come lui”.

La vita di Bova junior

Francesco Bova è nato nel 2001: nonostante sia molto riservato, tiene aggiornato il suo profilo Instagram. Proprio dalle foto che pubblica, infatti, si può scoprire la sua grande passione: la musica. Il giovane fa infatti parte del gruppo musicale Vetrigos (composto da Producer e dj). Sempre dai social si può intuire anche la sua passione per gli sport d’acqua: Francesco, tra tutti, sembra preferire il surf (il giovane infatti pubblica spesso foto in cui cavalca le onde).

Qualche tempo fa Francesco è comparso in televisione insieme al padre in occasione di uno scherzo organizzato dal programma Le Iene. In quell’occasione, il giovane ha fatto credere a Raoul Bova di aver messo incinta una ragazza (la pornostar Priscilla Salerno) e di avere un figlio di un mese.