Francesca Fialdini, chi è il fidanzato Milo Brunetti: la loro storia

Francesca Fialdini sarà ospite della puntata di questa sera de “La canzone segreta”. Ma chi è il suo fidanzato Milo Bruneti? Ecco la loro storia.

Francesca Fialdini, amata conduttrice radio e tv, sarà ospite della puntata di oggi 26 marzo del nuovo format Rai condotto da Serena Rossi “La canzone segreta” e presentato per la prima volta sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo. Francesca è molto apprezzata dai telespettatori e dagli ascoltatori per la sua bellezza, grazia e professionalità che l’hanno sempre contraddistinta. Da qualche tempo ha anche trovato l’amore in Milo Brunetti. Ecco tutto quello che sappiamo su di lui.

Milo Brunetti, chi è il fidanzato di Francesca Fialdini

Milo, odontoiatra, ha rubato il cuore della bellissima presentatrice ormai da qualche tempo. La loro relazione è stata menzionata da Francesca per la prima volta durante un’intervista a “A ruota libera“, in cui si è lasciata sfuggire qualcosa in più sulla sua vita privata dicendo di avere una relazione. La Fialdini è molto riservata e ci tiene a mantenere la sua sfera intima lontano dalle telecamere, ma il gossip è difficile da fermare.

La relazione tra i due pare vada a gonfie vele e lui stesso sul suo profilo Facebook ha taggato Francesca come sua “fidanzata ufficiale“. Di Milo si sa veramente poco o niente, non essendo parte del mondo della televisione o dello spettacolo. Si sa che è nato ad Oggiono, in provincia di Lecco e si è laurato in Medicina all’Università degli studi di Genova e che sta con Francesca da tantissimo tempo, dal 2009. La conduttrice non ha nemmeno nascosto il desiderio di avere figli, anche se consapevole del “tempo che passa“, come ha dichiarato nella stessa intervista di “A ruota libera“, in cui ha confessato anche di avere “un piano B e C”.

Questa sera la Fialdini sarà ospite assieme a Raoul Bova del nuovo programma condotto da Serena Rossi, “La canzone segreta“, in onda in prima serata su Rai1 e che ha già conquistato il pubblico italiano dalla prima puntata dello scorso 12 marzo.