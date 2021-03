Fabio Testi, la nuova fidanzata è Lisa Agnelli: ha 48 anni in meno di lui

L’attore Fabio Testi è oggi impegnato con Lisa Agnelli. I due si passano 48 anni di differenza. Scopriamo qualcosa in più sulla loro storia.

Fabio Testi è stato uno degli attori più celebri in Italia a cavallo tra gli Anni Settanta e Ottanta. Considerato dal mondo intero come un vero e proprio sex symbol, l’uomo ha fatto per anni strage di cuori, conquistando alcune delle donne più affascinanti di sempre. La sua compagna attuale è Lisa Agnelli e i due insieme sono molto affiatati. Leggiamo insieme qualcosa in più sulla loro relazione.

Lisa Agnelli è una giovane donna di 32 anni. Dall’estate del 2019 è impegnata con Testi e i due si passano ben 48 anni di differenza. La loro relazione, proprio a causa dello scarto d’età non indifferente, ha fatto molto chiacchierare. Nonostante questo, la coppia sembrerebbe non essere turbata dalle indiscrezione e continua a ribadire al mondo che l’amore non conosce età alcuna.

“Stiamo bene, gli anni non contano nulla.” ha dichiarato l’uomo in un’intervista riportata da iodonna.it. Lui e Lisa si sono conosciuti durante un provino. L’attore era infatti alla ricerca di un violinista per il suo spettacolo Concerto d’amore, e proprio allora la giovane Agnelli è entrata a far parte della sua vita. “Stavo girando l’Italia con uno spettacolo, mi mancava il violino. Ad un concerto di un amico comune ci siamo seduti accanto e ho scoperto che era una violinista. È stato un caso“. Infine ha aggiunto: ” Tra noi c’è un rapporto di affetto e di stima“.

