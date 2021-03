Fabio Testi, tutto sull’attore: età, foto, carriera, vita privata

Fabio Testi è un celebre attore italiano. Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere su di lui, sulla sua carriera, e sulla sua vita privata.

Il celebre Fabio Testi è stato uno degli attori italiani più famosi a cavallo tra gli Anni Settanta ed Ottanta. L’uomo, considerato ai suoi tempi da tutti come un vero e proprio sex symbol, compirà quest’anno la bellezza di 80 anni, che porta sulle spalle in maniera impeccabile. Scopriamo su di lui e sulla sua vita tutto ciò che c’è da sapere.

Fabio è nato a Peschiera del Garda il 2 Agosto 1941, sotto il segno del Leone. Quest’anno compirà dunque 80 anni. È alto un metro e 86 centimetri, brizzolato, e a lungo è stato considerato come uno degli attori più belli in Italia. Con il suo strabiliante talento ed il suo charme ha fatto davvero strage di cuori, stando insieme ad alcune delle donne più affascinanti dell’epoca. Tra le sue precedenti partner troviamo infatti Ursula Andress, Charlotte Rampling, Edwige Fenech, Maria Dolores Navarro, Emanuela Tittocchia e Antonella Liguori. Attualmente sta dal 2019 con la fidanzata Lisa Agnelli. I due si passano ben 48 anni di differenza, ma sembrerebbe che l’età non abbia per loro alcuna importanza.

Testi ha debuttato nel mondo dello spettacolo come controfigura nel famoso capolavoro di Sergio Leone Il buono, il brutto, il cattivo. Da quel momento in poi la sua carriera è stata un susseguirsi di successi. Nel 1970 ha fatto parte parte del cast del film di Vittorio De Sica Il giardino dei Finzi Contini, che ha vinto un Premio Oscar come miglior film straniero. In seguito ha recitato nelle pellicole L’importante è amare e Io e il Duce, lavorando insieme ad attori di spessore come Romy Schneider e Anthony Hopkins. Tra i suoi successi ricordiamo anche le serie tv Il ritorno di Sandokan, Sottocasa, Colpo di fulmine, Il falco e la colomba, Al di là del lago.

Fabio Testi: la sua comparsa sul piccolo schermo italiano

Il celebre Fabio Testi ha durante l’arco della sua carriera preso anche parte a diversi reality show. Nel 2003 è stato uno dei naufraghi de l’Isola dei Famosi, venendo eliminato durante la quarta puntata. In seguito ha partecipato nel 2004 su Telecinco alla trasmissione Gran Hermano Vip, la versione spagnola del Grande Fratello Vip. L’anno scorso si è infine rimesso in gioco, entrando nel cast del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini.