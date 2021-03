Draghi, conferenza stampa del 26 marzo: come seguirla live e in streaming

By

Il premier Mario Draghi parla agli italiani in merito a quelli che saranno i prossimi provvedimenti da attuare subito dopo Pasqua.

Mario Draghi, quest’oggi venerdì 26 marzo 2021, parla in conferenza stampa per presentare quelli che saranno i contenuti inclusi nel nuovo Dpcm che entrerà in vigore da mercoledì 7 aprile prossimo, subito dopo Pasqua.

L’intervento del presidente del Consiglio verrà ripreso da diversi network, tramite i quali potere seguire l’evento in diretta. L’appuntamento di Draghi al cospetto del Paese è preceduto da una riunione di Gabinetto con alcuni ministri della sua squadra di governo.

Per seguire la conferenza stampa dell’ex governatore di Bankitalia e della Banca Centrale Europea, ci si potrà sintonizzare sui seguenti canali a partire dalle ore 14:00. In origine il meeting con i giornalisti avrebbe dovuto svolgersi alle ore 13:00.

Draghi, dove seguire la sua conferenza stampa in cui annuncerà i prossimi provvedimenti

Di seguito ecco i principali riferimenti a cui collegarsi per seguire in tempo reale l’intervento del premier davanti alla stampa

Il contenuto di quanto comunicherà il presidente del Consiglio non dovrebbe discostarsi di molto da quella che è la situazione attuale. Verranno confermati in blocco i provvedimenti restrittivi attualmente vigenti ed inseriti a loro volta lo scorso 6 marzo nel precedente Dpcm.

Permane la colorazione delle regioni in base al livello di rischio riscontrato connesso alla pandemia. E non sarà semplice andare in zona gialla senza rispettare precisi criteri. Contestualmente verranno prolungate le chiusure di determinate attività, il dovere sottostare ad orari precisi e ad obblighi specifici ed i necessari limiti alla mobilità.

Difatti è solo in questo modo che sarà possibile arginare la circolazione del virus, riducendo al massimo gli spostamenti. E consentendo soltanto le eccezioni che rappresentano dei casi improrogabili.