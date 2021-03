Claudia Gerini, ve la ricordate a Non è la Rai? Ecco i suoi esordi

Claudia Gerini è una famosissima attrice, molto amata dagli italiani da tantissimi anni: ripercorriamo gli inizi della sua carriera insieme

Claudia Gerini è una delle attrici italiane più amate dal pubblico. Nata a Roma nel dicembre 1971, ha iniziato ad avere a che fare con il mondo dello spettacolo giovanissima. Infatti, a soli 13 anni, nel 1985 ha vinto un concorso di bellezza e, sempre negli anni Ottanta, viene scritturata in alcune pubblicità. Claudia Gerini ha fatto poi il suo debutto nel mondo del cinema nel 1987, recitando al fianco di Lino Banfi nella pellicola Roba da ricchi. Ma questo non è ancora il momento in cui viene conosciuta e amata da tutto il grande pubblico. L’attrice romana entra nei cuori degli italiani tramite il piccolo schermo: grazie ai programmi Primadonna e Non è la Rai, entrambi ideati da Gianni Buoncompagni nel 1991. Ecco una clip del famoso programma televisivo in cui compare anche una giovanissima Claudia Gerini.

Claudia Gerini e Non è la Rai

Claudia Gerini ha partecipato allo show televisivo creato da Gianni Buoncompagni che era giovanissima: la giovane aveva solamente diciannove anni. Il programma è diventato un fenomeno di costume degli anni Novanta e creava uno spettacolo di varietà con balletti, canzoni e giochi telefonici, tutti eseguiti da un gruppo di ragazze più o meno adolescenti o di poco più grandi. La prima edizione del programma è stata condotta dalla conduttrice televisiva e radiofonica Enrica Bonaccorti. La giovanissima Claudia Gerini ha partecipato a questa edizione ma, dopo pochi mesi, l’attrice ha deciso di lasciare perché il programma gli stava “troppo stretto”. A quel punto continua a studiare sociologia e a recitare, andando anche a Parigi. Nella capitale francese non solo impara la lingua, ma va per lavorare anche ad alcune produzioni locali.

Ma la notorietà di Claudia Gerini esplode nel 1995, grazie alla conoscenza con il grande attore Carlo Verdone. I due lavorano fianco a fianco in capolavori del cinema italiano anni Novanta come Viaggi di nozze (1995) e Sono pazzo di Iris Blond (1996), entrambi diretti da Verdone stesso.