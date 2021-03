Antonella Clerici, il commovente messaggio per l’amico di sempre

Antonella Clerici ha preso la parola sui social per condividere un messaggio in favore di un suo caro amico, scomparso ormai da alcuni anni.

La giornata di oggi, venerdì 26 marzo, segna l’anniversario della scomparsa di un attore e conduttore amato da tutti, Fabrizio Frizzi. Sono passati esattamente tre anni dal triste giorni in cui è venuto a mancare e in molti oggi hanno scelto di ricordarlo e dedicargli un pensiero. Tra loro anche Antonella Clerici.

Antonella Clerici ha scelto di ricordare l’amico di sempre Fabrizio Frizzi, che è stato colto da un’ischemia il 23 ottobre 2017, quando era impegnato a girare il quiz show, “L’Eredità“. Nonostante il ricovero e il brutto male, il conduttore si rimise in forze e tornò in televisione appena due mesi dopo. Poi, però, la morte improvvisa lo colse il 26 marzo 2018 in seguito ad un’emorragia celebrale. La scomparsa del conduttore fu un duro colpo per tantissimi suoi colleghi e amici, che a distanza di anni lo ricordano ancora con affetto: a detta di tutti era impossibile non ricordare la sua simpatia e i suoi sorrisi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici)

Antonella Clerici non riesce ancora a superare la perdita di Fabrizio Frissi

La Rai ha dedicato dei suoi studi al conduttore scomparso Fabrizio Frizzi, per commemorarne la memoria. In questa triste giornata dell’anniversario della sua morte, la sua storica collega Antonella Clerici, ha scelto di omaggiarlo con un post su Instagram. La presentatrice di “E’ sempre mezzogiorno” ha affermato che, nonostante passino gli anni, non riesce ancora a credere che lui sia scomparso.

La mancanza di Fabrizio Frizzi è ancora viva in molti suoi colleghi e amici, che ricordano la sua bontà e genuinità. Quando una persona è stata buona in vita è difficile dimenticarla e questo è il caso del volto della Rai. “Ancora non mi sembra vero. Sono già passati 3 anni ma tu ci manchi sempre. Ci mancano i tuoi ‘abbraccioni’, le tue inconfondibili risate, la tua gentilezza, la tua attenzione agli altri“, scrive Antonella Clerici su Instagram per ricordare l’amico e collega. “Sei sempre nel cuore di tanti e il tuo ricordo mi sprona ad essere una persona migliore“, conclude la conduttrice, ancora segnata dalla perdita dell’amico.