Alessandro Venturelli scomparso, svolta sul caso: l’ipotesi della Procura

Chi l’ha visto riferisce un’importante novità sulla scomparsa di Alessandro Venturelli, il ventenne allontanatosi dalla sua casa di Sassuolo il 5 dicembre scorso.

La Procura di Modena ha avviato un’indagine per sequestro di persona a carico di ignoti sulla scomparsa di Alessandro Venturelli, il ventenne allontanatosi dalla sua casa di Sassuolo il 5 dicembre scorso. A riferire l’importante novità è Chi l’ha visto. “Siamo soddisfatti, ora gli inquirenti potranno fare passi in avanti nelle indagini” ha commentato a caldo l’avvocato della famiglia del ragazzo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Gli ultimi sviluppi della terribile vicenda di Alessandro Venturelli

Dopo il passaggio del fascicolo alla squadra mobile arriva dunque un’altra svolta, fortemente caldeggiata dalla famiglia di Alessandro Venturelli, scomparso dalla sua abitazione il 5 dicembre scorso e dal legale, l’avvocato Barbara Iannuccelli. Non più allontanamento volontario, senza una particolare ipotesi di reato, ma si delinea la pista del sequestro di persona.

“Siamo molto contenti – ha commentato soddisfatto l’avvocato Iannuccelli – la novità consentirà agli inquirenti di fare passi in avanti nelle indagini e utilizzare tutti gli strumenti previsti dal codice per monitorare tutte le possibilità. A questo punto non viene tralasciata nessuna ipotesi, senza naturalmente cadere nell’innamoramento di una tesi in particolare”.

Leggi anche –> Alessandro Venturelli, Stefano Barilli scomparsi e avvistati insieme: non si conoscevano

“Ogni elemento può tornare utile e deve essere portato all’attenzione delle forze dell’ordine” aggiunge Iannuccelli, che ieri ha consegnato un dossier in Questura a Modena nel quale ha ricostruito l’intera vicenda. “A nostro modo di vedere devono essere inclusi nell’indagine anche le condizioni di salute del 21enne dovute a un forte stress vissuto dopo l’incidente in moto nel 2016 e vagliata la testimonianza del medico che l’ha incontrato prima della scomparsa e che gli avrebbe prescritto uno psicofarmaco”. Così come occorrerebbe “acquisire la perizia sullo smartphone di Alessandro per verificare i contatti che aveva negli ultimi mesi”. Nel frattempo i genitori sono sempre più convinti che non si sia trattato di un semplice allontanamento volontario, ma di qualcos’altro.

Leggi anche –> Alessandro Venturelli scomparso: ultime notizie, appello e avvistamenti