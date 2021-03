Valeria Marini, il racconto choc sulla madre: “Non si dà pace”

Valeria Marini ha raccontato a “Oggi” della famigerata truffa ai danni della mamma Gianna, un’esperienza che l’ha segnata profondamente.

Un’esperienza davvero segnante per la povera signora Gianna Orrù, la madre della showgirl Valeria Marini, che in esclusiva su “Oggi“, ha ricordato di questo brutto capitolo nella vita delle due donne, che tuttoggi non le fa dormire. L’intervista, pubblicata sulla popolara rivista, sarà disponibile a partire dal 25 marzo, quando “Oggi” sarà finalmente acquistabile in tutte le edicole. Sono molte le occasioni in cui Valeria ha raccontato della terribile truffa che ha subìto sua madre Gianna per una cifra che ammonta a oltre 300mila euro. Ma ecco che cosa era successo.

La mamma di Valeria Marini truffata per 300mila euro

Pare che la Marini abbia provato ad avvertire la madre Gianna del pericolo, ma che niente sia servito ad impedire la terribile truffa che ha subìto. L’uomo che ha soggiogato la signora Orrù è stato talmente bravo ad ordire una “sceneggiatura da film”, per usare le stesse parole della showgirl, che nonostante le avvisaglie la signora Orrù è stata truffata in pieno, dopo aver riposto la sua fiducia (e i suoi soldi) nelle mani di quello che le avrebbe poi rubato 335mila euro.

“Mia madre è stata malissimo e ancora non ne è fuori. ” – ha raccontato Valeria a “Oggi” – “Ha un’ansia devastante, l’idea di essere stata messa in scacco da un uomo che aveva ottenuto la sua fiducia la tormenta: non si dà pace.” Ma anche la diretta interessata ha qualcosa a dire a riguardo: “Era una questione di «orgoglio, di dignità personale. Mi ritenevo perfettamente in grado di gestire la faccenda e di riavere quanto avevo investito. ra dura ammettere a me stessa che ero stata ingannata, turlupinata, umiliata… Mi fidavo troppo di lui e cacciai da casa mia Valeria quando seppi come si era rivolta a lui.”

La brutta storia ha anche rischiato di incrinare il rapporto tra madre e figlia, quando Valeria ha scoperto la truffa e ha cercato di avvertire la mamma, Gianna non le ha parlato per mesi: “L’ho messa in guardia.” – ha raccontato la showgirl – “Ma era tardi. Se l’è presa con me, non mi ha creduta… ho assunto un investigatore privato per dimostrare a mia madre quello che accadeva. Se l’è presa a morte, non mi ha parlato per mesi.”