Uomini e Donne, anticipazioni 25 marzo: l’abbandono lascia tutti senza parole

Le anticipazioni della puntata in onda oggi, 25 marzo, di Uomini e Donne rivelano che ci sarà un abbandono che lascerà tutti di stucco.

Oggi pomeriggio, giovedì 25 marzo, su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento con “Uomini e Donne“. Al centro dello studio sarà protagonista Samantha Curcio, che nella passata puntata aveva dovuto accettare la decisione di Gero di lasciare il programma.

Questo non è un periodo facile per Samantha Curcio, che dopo aver perso Gero e deluso Alessio con le sue scelte, oggi perderà un altro corteggiatore. Dopo essere stato male, nello studio di “Uomini e Donne” fa il suo ritorno Roberto, che ammetterà di aver riflettuto molto sul suo percorso nel dating show. Il corteggiatore ha realizzato di essere stato sempre lui ad aver dato dimostrazioni a Samantha, quando da lei non ha ricevuto nulla. La tronista deciderà così di eliminarlo e Roberto abbandonerà il programma di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Alessandro fa una scelta difficile

Oggi nello studio di “Uomini e Donne” si parlerà anche del triangolo tra Maria, Alessandro e Federica. Il cavaliere racconterà di essere uscito con quest’ultima e di essersi trovato molto bene con lei, al punto di salutarla con un bacio. La notizia lascerà senza parole Maria, che ammetterà di essere rimasta molto delusa dal cavaliere, che non le aveva minimamente accennato dei suoi passi avanti con la rivale.

Alessandro sarà messo alle strette dalle due corteggiatrici e ammetterà di preferire Federica a Maria, in quanto sente una maggiore attrazione nei suoi confronti. Per questo il cavaliere del Trono Over prenderà la difficile decisione di interrompere la conoscenza di Maria per continuare a frequentare soltanto Federica. Così si concluderà l’appuntamento di oggi, giovedì 25 marzo, di “Uomini e Donne“.