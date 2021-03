Tommaso Zorzi linciato sul web: interviene anche Giorgia Meloni

Tommaso Zorzi è stato vittima di insulti feroci sul web dopo il suo confronto con Giorgia Meloni. Tanto che quest’ultima di è sentita in dovere di scrivere al vincitore del GF Vip 5 per esprimergli solidarietà.

Tommaso Zorzi non avrebbe mai immaginato che dopo la sua partecipazione alla prima puntata del Maurizio Costanzo Show si sarebbe scatenato un tale polverone, ma tant’è. All’influencer milanese, fresco di vittoria al Grande Fratello Vip 5 e oggi opinionista dell’Isola dei Famosi targata Ilary Blasi, è stato rimproverato, a suon di feroci insulti sul web, di non essere stato abbastanza duro e aggressivo nel dibattito con Giorgia Meloni. Tanto che la leader di fratelli d’Italia si è sentita in dovere di intervenire per manifestargli tutta la sua solidarietà.

La sponda della leader di Fratelli d’Italia a Tommaso Zorzi

L’atteggiamento schietto ma non belligerante di Tommaso Zorzi nei confronti di Giorgia Meloni ha lasciato l’amaro – anzi il veleno – in bocca a diversi telespettatori che si aspettavano che l’ex gieffino, dichiaratamente gay, incalzasse di più la leader politica romana sul tema LGBTQ. Quando ha avuto l’opportunità di porle una domanda, infatti, Zorzi si è limitato a chiedere notizie circa la possibilità dell’estensione del diritto di voto anche ai sedicenni. “Non credo sia nella prima lista delle cose che vuole oggi un sedicenne”, ha risposto la Meloni, chiudendo rapidamente il discorso. Apriti cielo.

Di lì a poco è infatti partita una pioggia di insulti, anche molto pesanti, nei confronti di Tommaso Zorzi, reo di essere stato troppo “morbido” verso la politica romana, il cui partito da sempre difende la famiglia “tradizionale” a discapito delle rivendicazioni LGBTQ. E così, con un post sui social, la leader di Fratelli d’Italia, ha voluto esprimergli la sua vicinanza:

“Durante la puntata di ieri al ‘Maurizio Costanzo Show’ ho avuto il piacere di confrontarmi con diversi ospiti, tra cui Tommaso Zorzi – ha scritto Giorgia Meloni -. Con Tommaso abbiamo discusso della proposta del voto ai 16enni e abbiamo ricordato, tra qualche sorriso, la famosa hit da lui lanciata ‘Io Sono Giorgia’. Ebbene, qualcuno non ha gradito quel clima di confronto pacifico e ha pensato di insultare Tommaso per non aver avuto un atteggiamento duro e non essersi scontrato con me. A lui tutta la mia solidarietà per i gravi insulti e le offese ricevute, sicura che non sarà qualche commento indegno a demoralizzarlo. Al prossimo confronto”.

Quanto al diretto interessato, si è limitato a osservare, sempre sui social, che in molti si aspettavano che facesse il “pollaio”, ma lui non si è prestato perché nutre “un rispetto grande per la trasmissione di Costanzo”.

