Test della personalità, scopri se sei un leader o un motivatore

Il test della personalità di oggi punta a svelare ciò che vi caratterizza e come questo influisce sulla percezioni di chi vi sta intorno.

Quella dei test della personalità, comunemente chiamati anche test psicologici anche se nella maggior parte dei casi la psicologia non c’entra molto, è diventata ormai una moda social da diverso tempo. Inizialmente ad attrarre gli utenti erano solo quelle immagini che creavano un’illusione ottica e ciò che spingava ad osservarle e condividerle era la curiosità di capire cosa gli amici o le persone care in generale vedevano.

Con il passare del tempo la tipologia di immagini di questi test si è moltiplicata, offrendo un ventaglio di scelta decisamente ampio per chi è incuriosito dalla psicologia e dall’approfondire al conoscenza del sé. Il test che vi sottoponiamo oggi delinea la vostra personalità, ma si concentra principalmente nel rivelarvi come questa vi faccia percepire dalle persone che vi circondano nel corso della vita.

Test della personalità: sei un leader o un motivatore?

Il meccanismo del test è quello solito, vi si chiede di individuare quale delle due possibili figure vedete per prima. In base alla scelta verrà fornito un profilo che dovrebbe corrispondere o quantomeno avvicinarsi a come siete.

Il volto di un uomo

Se la prima cosa che avete visto è il viso di un uomo, significa che per gli altri avete le caratteristiche ideali per essere un leader. Siete persone decise e dirette, che non si spaventano a dire ciò che pensano anche se questo dovesse offendere l’interlocutore. Ciò non fa di voi una persona cattiva, ma sincera, chi vi sta accanto sa che siete in grado di gesti di grande altruismo e che è vostro pensiero prioritario prendervi cura degli altri.

La figura di una donna

Se al contrario la prima cosa che avete visto è la figura di una donna rannicchiata, significa che agli occhi delle altre persone siete generosi. Il vostro spendervi per gli altri e la vostra capacità di vedere sempre il positivo da ogni situazione vi rende dei perfetti motivatori. Anche involontariamente trasmettete fiducia ed è per questo che le persone vi vengono a cercare per dei consigli. Sono molte più di quelle che pensate le persone che vi ritengono fondamentale per via delle vostre capacità di ascolto e di consiglio.