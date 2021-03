Stasera in tv Taxxi 2: cast, trama e curiosità

Stasera in tv arriva Taxxi 2. Un film per gli amanti dell’adrenalina e dell’azione. Scopriamo di più sui personaggi e la trama.

La pellicola è stata girata nel 2000 ed è stato diretto da Gérard Krawczyk. Un film decisamente adrenalinico che andrà in onda questa sera alle 21:20 su Cielo.

Un cast d’eccezione che regalerà una grande serata al pubblico da casa. Scopriamo di più sulla trama e sul cast.

Stasera in tv, Taxxi 2: ecco tutto quello che c’è da sapere

Taxxi 2 è un film commedia, il secondo capitolo che narra la vicenda del tassista Daniel Morales. L’uomo ha una vita apparentemente perfetta, è fidanzato con Lilly e i due sono pronti a impegnarsi in una relazione seria.

Leggi anche -> Stasera in tv, La fabbrica di cioccolato: cast, trama e curiosità

Mentre Daniel si appresta a conoscere i suoi suoceri ma non sa che il padre della ragazza non è per niente una persona facile: il generale Bertineau è un vero e proprio osso duro. Sarà proprio lui a raccontare vecchi episodi del suo periodo nell’esercito.

Proprio durante questo incontro, il generale riceve una chiamata dal ministro francese che gli ricorda di presenziare alla visita del ministro giapponese che è arrivato a Marsiglia. C’è solo un problema, l’ex veterano si era dimenticato di questo impegno.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

A complicare la situazione c’è il fatto che l’autista di fiducia di Bertineau non è disponibile e il generale deve riuscire ad arrivare in aeroporto in pochissimo tempo. Non sapendo come fare si affida a Daniel.

Il piano sembra riuscire ma una volta arrivati a destinazione, Daniel riconosce un uomo: Émilien. Quest’ultimo è un ispettore di polizia con il quale aveva avuto a che fare. Davanti a loro si apre una nuova missione: il rapimento del ministro giapponese da parte della Yakuza.

Leggi anche -> L’Isola dei Famosi, anticipazioni del 25 marzo: novità e colpi di scena

Il film è sequel di Taxxi, uscito nel 1998 e diretto da Gérard Pirès. Successivamente sono usciti anche Taxxi 3, Taxxi 4 e Taxxi 5. Questa produzione è rimasta però segnata da un grave incidente. Durante le riprese il cameraman Alain Dutartre è rimasto ucciso in un incidente.