Madame: casta, trama e curiosità del film in onda questa sera, 25 marzo 2021, alle 21:30 su TV8.

Questa sera TV8 offre un appuntamento imperdibile. Alle ore 21:30 andrà in onda sul canale 8 il film “Madame”, una commedia del 2017 della durata di circa un’ora e mezza. Il film francese è stato diretto dalla regia di Amanda Sthers, e nel cast compaiono Harvey Keitel, Toni Collette, Rossy de Palma e Michael Smiley. Il film andrà in onda dopo la fine di “Indovina l’età Ep. 128”, e sarà seguito da Alessandro Borghese in “4 ristoranti Parma e provincia”, in onda alle 23:15.

Madame: trama del film

Il film “Madame”, in onda questa sera alle 21:30 su TV8, racconta la storia di Anne (interpretata da Toni Collette) e Bob (interpretato da Harvey Keitel). La ricca coppia americana, ormai in crisi da parecchio tempo, decide di trasferirsi nella romantica città di Parigi per tentare di recuperare il rapporto.

Mentre Anne, una volta a Parigi, sta organizzando una cena esclusiva per alcuni ospiti importanti, capisce che seduti a tavola ci saranno tredici commensali. Spaventata dal numero dispero, augurio di sfortuna, Anne convince la sua domestica Maria (interpretata da Rossy de Palma) a travestirsi da nobildonna spagnola per pareggiare i numeri a tavola. Ma durante la cena, dopo diversi bicchieri di vino, tra Maria e un broker d’arte inglese (interpretato da Michael Smiley) nasce una conversazione piacevole e scatta la scintilla romantico. L’amore nato tra i due manderà Anne su tutte le furie, e la donna escogiterà un piano per farlo finire al più presto.