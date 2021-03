Stasera in tv, La fabbrica di cioccolato: cast, trama e curiosità

Questa sera grandi e piccini potranno godere su Italia 1 di uno dei più grandi capolavori del regista Tim Burton: La fabbrica di cioccolato

Questa sera preparatevi per uno dei film più dolci che ci siano: alle 21.20, su Italia 1, andrà infatti in onda La fabbrica di cioccolato. Questo film del 2005 è diretto dal grande regista americano Tim Burton e vede come attore principale il suo grande amico Johnny Depp. Questa pellicola è un remake di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, film del 1971 di Mel Stuart con Gene Wilder nei panni del grande cioccolataio. Entrambi sono adattamenti dall’omonimo romanzo dello scrittore, scrittore (nonché aviatore) britannico Roald Dahl. Il film, oramai uscito nei cinema 16 anni fa, aveva raggiunto un successo stratosferico e ancora oggi è molto apprezzato da grandi e piccini. Tim Burton, per questa sua pellicola, aveva deciso di affidarsi ad un cast davvero eccezionale. Tra gli attori principali ci sono un giovanissimo Freddie Highmore nei panni del bambino protagonista Charlie Bucket, accompagnato da Nonno Joe (David Kelly). I genitori di Charlie, Mr. Bucket e Mrs. Bucket, erano interpretati rispettivamente da Noah Taylor e da Helena Bonham Carter (ex moglie di Tim Burton).

Potrebbe interessarti leggere anche –> Atp Miami risultati: come sono andati gli italiani nella prima giornata

La fabbrica di cioccolato è una favola intramontabile

Il romanzo di Roald Dahl da cui sono stati tratti due film racconta del sogno di ogni bambino: andare a visitare una fabbrica di cioccolato. Willy Wonka, il misterioso padrone della fabbrica tanto desiderata, decide di realizzare questo sogno per solamente cinque fortunatissimi bambini. Wonka, per fare ciò, ha fatto nascondere cinque biglietti d’oro in altrettante barrette di cioccolato. Una volta annunciata questa sua decisione, tutto il mondo si mette alla ricerca forsennata di questi biglietti. I cinque ragazzini fortunati sono tutti molto diversi: Charlie Bucket viene da una famiglia poverissima che abita nella città della fabbrica, dove suo nonno lavorava. Con lui ci saranno il goloso ed obeso Augustus Gloop (Philip Wiegratz) e la capricciosa e viziata Veruca Salt (Julia Winter). L’arrogante campionessa mondiale di gomma da masticare Violetta Beauregarde (AnnaSophia Robb) e l’intelligentissimo Mike Tivù (Jordan Fry) chiudono il gruppo.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Tik Tok, mamma istiga le figlie a picchiarsi: sul web è sdegno

Charlie e gli altri bambini, accompagnati dai rispettivi tutori, vivranno un’esperienza unica al mondo, che si rivelerà essere una vera avventura. Il tour all’interno della Fabbrica di Cioccolato si rivelerà molto più impervio del previsto, anche per le ferree regole decise dall’eccentrico Willy Wonka. I bambini saranno in grado di rispettarle? Per scoprirlo, basta guardare il film questa sera.