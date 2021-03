Roberto Benigni, il grave incidente di tre anni fa: come sta adesso

Nell’estate 2018 Roberto Benigni ha avuto in incidente in mare tra La Maddalena e Palau, durante una vacanza in Sardegna. Un’esperienza che non dimenticherà mai…

A fine luglio del 2018 Roberto Benigni ha avuto un brutto incidente in mare tra La Maddalena e Palau, durante una vacanza in Sardegna insieme alla moglie. Il premio Oscar per La Vita è Bella stava facendo un’escursione in gommone quando ha sbattuto violentemente la schiena a causa di un’onda. Trasportato in elisoccorso all’ospedale di Sassari, l’attore e regista è poi stato ricoverato nel reparto di neurochirurgia e sottoposto a ulteriori accertamenti.

Roberto Benigni vittima di una spiacevole disavventura

Roberto Benigni è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale di Sassari la sera del 24 luglio 2018. Il giorno dopo i vertici dell’ospedale hanno assicurato che l’attore “potrà essere dimesso a breve dal reparto di Clinica Ortopedica dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari”. Infatti “il premio Oscar è stato trovato in buone condizioni e ha scambiato alcune battute con il management sanitario sassarese”. In attesa di lasciare l’ospedale, lui e la moglie Nicoletta Braschi hanno ringraziato il personale medico e infermieristico per le tempestive cure prestate.

Già il 26 luglio, infatti, Roberto Benigni ha lasciato il reparto di Ortopedia delle cliniche universitarie di Sassari, per poi raggiungere l’aeroporto di Alghero a bordo di un’ambulanza diretto a Milano dove ha proseguito il programma di recupero. Per lui è stato creato una sorta di cordone di protezione con grandi lenzuola bianche, a tutela della privacy. Preceduto da un’automedica e seguito da una Mercedes Slk a bordo della quale viaggiava la moglie Nicoletta Baschi, Benigni ha quindi raggiunto lo scalo e attraverso il varco doganale è stato accompagnato sin dentro l’Air Jet 45 decollato alla volta dell’aeroporto di Milano Linate. Da lì è stato trasferito all’ospedale San Raffaele, dove è stato poi rimesso completamente “in sesto”.

