Quando è Pasqua? Come calcolare la data esatta ogni anno

Quando è Pasqua quest’anno? Calcolare la data precisa è sempre problematico, ecco come si deve fare.

Quasi tutte le feste cristiane hanno una data ben precisa di festeggiamenti: il 25 dicembre è natale, il 15 agosto l’Assunta e così via. Diverso è per Pasqua, festa che ogni anno cambia data. Il giorno di festività è infatti deciso attraverso uno specifico calcolo, che la costringe ad essere celebrata un giorno ogni anno diverso. Per poterlo capire è necessario avere a disposizione un calendario lunare.

Quando è Pasqua? Come sapere la data esatta ogni anno

La festività della Pasqua di Resurrezione cade la domenica successiva al primo plenilunio dopo l’equinozio di primavera, che si verifica solitamente il 20 o il 21 marzo. Per semplificare la situazione la Chiesa considera sempre il 21 marzo come data ufficiale, e la ricorrenza di Pasqua può quindi cadere in un arco di tempo che va dal 22 marzo al 25 aprile. La Pasqua è detta “bassa” se cade dal 22 marzo al 2 aprile, “media” dal 3 al 13 aprile e “alta” dal 14 al 25 aprile.

Come spiega il Corriere della Sera, “se per esempio la luna piena coincide con il 21 marzo e questo cade di sabato, allora la Pasqua sarà il giorno successivo. Ovvero il 22 marzo. Al contrario, se il plenilunio cade il 20 marzo, dunque il giorno prima dell’equinozio di primavera, allora bisogna attendere 29 giorni per quello successivo. E si arriva al 18 aprile. E se il 18 aprile è una domenica, per Pasqua si dovrà andare alla domenica successiva: il 25 aprile”. Il calcolo non è facilissimo, e negli anni c’è chi ha tentato di capire quali sono state le date più frequenti in cui è stata e sarà celebrata la Pasqua: dal 1583, anno in cui è stato introdotto il Calendario Gregoriano, al 3000 trionfa la data del 16 aprile. Le date più rare sono invece il 22 e il 24 marzo.