Chi è l’attore Pietro Masotti: vita privata, carriera, età, social

Pietro Masotti è un giovane attore italiano, assai talentuoso. Ma c’è molto di più dietro un bel faccino e due occhi cangianti, scopriamolo

Nato nell’ottobre 1986 a Rutigliano, cittadina in provincia di Bari, il bel Pietro Masotti ha studiato per diventare attore all’Accademia Nazionale d’Arte drammatica Silvio D’Amico e si è diplomato nel 2008. Successivamente, visto che non si smette mai di imparare, il giovane attore decide di frequentare alcuni seminari tenuti da diverse figure del mondo dello spettacolo. Oltre a dedicarsi al mondo della televisione e del cinema, Masotti ha lavorato anche a teatro, con registi come Lorenzo Amato e Cesare Lievi. Il trentaquattrenne ha debuttato sul piccolo schermo con il varietà del 2008 Volami nel cuore, condotto da Pupo su Rai 1. Successivamente, ottiene qualche ruolo in diverse fiction italiane e nel 2010 sbarca bel mondo del cinema, recitando all’interno del film 20 sigarette, di Aureliano Amadei. Da quel momento la sua carriera inizia a spiccare il volo, raggiungendo la piena notorietà nel 2019 grazie alla serie tv Il Paradiso delle signore.

Pietro Masotti non pensa solo al lavoro

Pietro Masotti è sempre stato particolarmente attento a non condividere troppo della sua vita privata. Infatti, anche dai suoi social media non appare nulla che possa far propendere verso qualche gossip. Persona molto dedita al suo lavoro e restia a condividere la sua privacy, Masotti ama molto cantare e ballare. Soprattutto, l’attore è un grande appassionato di teatrodanza e di balli folk. Inoltre, come si può certamente notare a un primo sguardo, Pietro Masotti è anche un grande sportivo. Appassionato di fitness, si mantiene in forma praticando diversi sport, tra cui il combattimento scenico, il calcio, il jogging e il nuoto.

Oltre allo sport e alla danza, Pietro Masotti è un parla fluentemente due lingue: inglese e portoghese. E, per concludere il pacchetto, è anche musicista e cantante: l’attore suona la chitarra e le percussioni e ama cantare le canzoni popolari e quelle dei musical. Sicuramente la sua calda voce da baritono gli viene in aiuto in questa sua ultima passione, che lo rende un’artista a 360°.