Paola Perego, il triste messaggio per il caro amico: “Tre anni senza te”

Un ricordo affettuoso ad un amico che è venuto a mancare ben tre anni fa: il messaggio emozionante su Instagram di Paola Perego

Tre anni fa è venuto a mancare il celebre conduttore Rai, Fabrizio Frizzi. La sua scomparsa ha sconvolto tutti i suoi colleghi, che l’hanno sempre ammirato per la sua bravura e per la sua professionalità oltre ad essere sempre leale. Il presentatore è stato un punto di riferimento per tante generazioni andando in onda con programmi che hanno fatto la storia della televisione italiana. Così la stessa Paola Perego l’ha voluto ricordare con un post su Instagram: “Tre anni senza te ♥”. Semplici parole per ricordarlo ancora affettuosamente anche se è passato già tanto tempo.

Un ricordo speciale per un uomo, in primis, che è riuscito a far ridere milioni di persone nel corso della sua carriera. In aggiunta, Carlo Conti ricorderà Fabrizio Frizzi attraverso un documentario della serie Ossi di seppia, disponibile da oggi su RaiPlay, proprio a distanza di tre anni.

Paola Perego, drammatico lutto per la conduttrice televisiva

Paola Perego, Fabrizio Frizzi sempre tra di noi

Ha colto tutti di sorpresa Fabrizio Frizzi, che all’età di 60 anni a causa di un’emorragia cerebrale, ha lasciato tutti. Un ricordo commosso per un uomo che aveva sempre il sorriso stampato sulle labbra. Il malore arrivò proprio durante la registrazione del programma “L’Eredità”; poi dopo alcuni giorni fu dimesso prima di giorni terribili per il male incurabile che ha vinto su di lui.