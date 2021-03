Oroscopo di venerdì 26 Marzo: previsioni segno per segno

Il weekend è oramai ad un passo da noi. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di venerdì 26 Marzo 2021.

Marzo sta quasi per concludersi, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno gli astri? Quali segni zodiacali saranno baciati dalla fortuna e quali no? Sono in arrivo sorprese o soddisfazioni? Leggiamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di venerdì 26 Marzo 2021.

Venerdì 26 Marzo 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La giornata di oggi sarà tutto sommato positiva. Il consiglio migliore è quello di evitare di rimuginare sul passato e di non aprire le porte a vecchie conoscenze che cercheranno di fare ritorno nella vostra vita. Guardate al futuro!

Toro. La giornata si prospetta interessante per i legami. Non rimanete in solitudine ma cercate la compagnia. Nuove sfide potrebbero presentarsi davanti a voi. Affrontatele a testa alta e senza timore. Ne uscirete vincitori.

Gemelli. La Luna sarà ancora contraria per voi durante la giornata di oggi. Nonostante questo è un buon momento per l’amore e per i sentimenti. Si avvicina un fine settimana turbolento, cercate perciò di rilassarvi il più possibile.

Cancro. Ci sarà bisogno di stringere i denti ancora un po’ durante la giornata di oggi. È in arrivo una ventata di malinconia e voi dovrete impegnarvi il più possibile per allontanarla. La vicinanza di un buon amico potrebbe essere la soluzione giusta.

Leone. Ancora qualche incertezza per voi in amore durante la giornata di oggi. È arrivato il momento di dare più peso ai vostri bisogni e di staccare un po’ la spina. Concedetevi un po’ di relax e dedicatevi ai vostri hobby. Vi farà bene!

Vergine. La giornata di oggi sarà per voi estremamente produttiva e luminosa È arrivato il momento di dare il massimo e di impegnarsi più che mai per raggiungere i vostri obiettivi. Non lasciatevi fermare da nessuno e procedete dritti verso la vostra meta.

Bilancia. Il consiglio migliore per quel che riguarda la giornata di oggi è quello di non essere troppo polemici. Le discussioni inconcludenti non vi porteranno da nessuna parte, soprattutto per quel che riguarda l’amore, tenetelo bene a mente.

Scorpione. Il fine settimana si prospetta per voi decisamente intenso. Molto probabilmente trascorrerete la maggior parte del tempo a riflettere. Ricordate che non c’è niente di male a fare qualche passo indietro e rivalutare opzioni che avete scartato in passato.

Sagittario. La stanchezza comincerà a farsi sentire durante la giornata di oggi, cercate di tenere duro. Non è ancora giunto il momento di gettare la spugna, perciò armatevi di coraggio e tanta pazienza. Presto potrete finalmente riposare.

Capricorno. La Luna sarà dalla vostra parte durante la giornata di oggi, spianandovi la strada per quel che riguarda il dialogo e la riconciliazione. Non abbiate paura di confrontarvi con i vostri cari. Aprite il vostro cuore e andrà tutto per il meglio.

Aquario. Siete alla ricerca di nuove e mozioni ed avventure, e nell’ultimo periodo vi state sentendo chiusi in una gabbia. Tuttavia non è ancora il momento giusto per distrarsi. Rimboccatevi le maniche ed impegnatevi al massimo, soprattutto sul lavoro.

Pesci. Luna opposta per voi durante la giornata di oggi. Potreste sentirvi più malinconici e suscettibili del solito, perciò procedete con estrema cautela. In amore non saltate a conclusioni affrettate e ragionate per bene prima di muovere passi avanti.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.