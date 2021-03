Moreno Galliano scomparso nel nulla, ritrovata l’auto: di lui nessuna traccia

Moreno Galliano, ritrovata l’auto dell’uomo scomparso. Non vi è ancora nessuna traccia dell’imprenditore, trascorse 48 ore dall’ultima volta in cui è stato visto dalla sua famiglia.





Da martedì scorso non hanno più sue notizie. Sono ore di grande apprensione per i familiari dell’imprenditore 66enne. La sua auto, una Ford Fiesta di colore bianco, è stata rinvenuta oggi nei pressi di una scarpata.

Moreno Galliano, ritrovata, vicino ad una scarpata, l’auto dell’imprenditore scomparso

Di lui non si ha alcuna traccia da circa 48 ore. L’imprenditore 66enne, Moreno Galliano, originario della provincia di Lucca, precisamente di Capannori, è scomparso da martedì scorso. E da quel momento sono ore di grande apprensione per la sua famiglia, che da allora non è più riuscita in nessun modo a mettersi in contatto con lui.

Moreno è titolare di tre concessionarie di auto Opel Autotecnica. E il giorno della sua scomparsa si era congedato dalla propria famiglia spiegando loro che si stava recando a Borgo a Buggiano, in provincia di Pistoia, dove si trovava una delle sue attività.

E’ stata la figlia di Moreno a decidere di denunciare la sua scomparsa nella serata di martedì, non riuscendo più ad avere, da quel momento, alcun contatto con il padre.

Incessanti sono state da quel momento le ricerche dell’uomo, ma purtroppo di Moreno non vi è ancora alcuna traccia. L’ultimo segnale del suo cellulare è stato registrato alle 13.30 circa di ieri, nella zona di Ponte Buggianese.

Oggi l’auto di Moreno, una Ford Fiesta di colore bianco, è stata rinvenuta nei pressi di una scarpata, lungo via delle Case Alte, una località collocata tra i comuni di Villa Basilica e Capannori, lungo una strada sterrata.