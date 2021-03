Marco Verratti, chi è l’ex moglie Laura Zazzara: perché si sono lasciati

Marco Verratti è sicuramente un personaggio controverso soprattutto per la sua vita sentimentale. Ecco perché ha lasciato la moglie Laura Zazzara.

Marco Verratti è spesso citato dai giornali di gossip e cronaca rosa, non tanto per la sua professione di centrocampista del Paris Saint Germain ma piuttosto per la sua vita privata sregolata e la sua vita sentimentale turbolenta e tormentata. Marco ha in realtà però sempre negato di avere uno stile di vita poco sano e ha replicato alle polemiche sulla Gazzetta dello sport dicendo: “Il mio stile di vita non è quello che dicono, amo stare con la mia famiglia e non esco ogni notte anche perché altrimenti mia moglie mi caccia. Ogni mattina i miei figli si svegliano alle 7 per andare a scuola, la mia vita è tranquilla.“. E l’amore? Quello sì che è tormentato. Ecco perché il matrimonio con Laura Zazzara è finito.

Perché Marco Verratti e Laura Zazzara hanno divorziato

Verratti era sposato con la Zazzara da dieci anni e i due avevano avuto due figli. Una storia d’amore molto lunga e felice, fino a due anni fa circa quando tutto è andato a rotoli. Il gossip e la cronaca rosa si sono scatenati a riguardo ed è scoppiata subito la polemiche quando i due hanno iniziato ad avere problemi. Questo perché pare che il motivo del divorzio sia da ricercare in un’altra donna, Jessica Aidi.

Leggi anche–> Marco Verratti, chi è: età, carriera, vita privata del calciatore

Jessica è una modella francese di cui pare Marco si fosse perdutamente innamorato, come ha riportato Dagospia, quando era ancora assieme a Laura. Saputo del tradimento tramite alcune foto scattate da paparazzi e pubblicate sul settimanale Chi che mostravano Marco insieme alla sua nuova fiamma, Laura ha deciso di mollarlo e di trasferirsi con i due figli poco lontano dalla casa in cui abitava assieme al centrocampista.

Leggi anche–> Marco Verratti: terribile scherzo al centrocampista – VIDEO

Un colpo sicuramente duro per Laura, un po’ meno per Marco che oggi è fidanzato ufficialmente con Jessica e da poco è spuntata fuori anche una proposta di matrimonio. Le nozze tra i due potrebbero quindi essere molto vicine. Un divorzio tormentato per Marco che ha avuto tuttavia un lieto fine. Difficile pensare che la Zazzera sia della stessa opinione…