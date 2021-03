Manuel Locatelli, chi è la fidanzata Thessa Lacovich: età, foto, social

Il calciatore Manuel Locatelli è fidanzato con una bellissima ragazza, Thessa Lacovich. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Manuel Locatelli, uno dei calciatori del momento, è fortunato nel gioco e, a quanto pare, anche in amore. E’ infatti ufficialmente fidanzato con una bellissima ragazza, Thessa Lacovich, con la quale sembra voler fare proprio sul serio. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Thessa Lacovich

Su Thessa Lacovich si hanno purtroppo poche informazioni, a parte quelle che si possono desumere dai social e dalle pagine web che la riguardano. Della ragazza non si conosce neppure l’età esatta, ma è noto che proviene dalla Costa Rica. La giovane ha studiato in università qui in Italia e attualmente vive e lavora a Milano.

In particolare, Thessa Lacovich ha frequentato l’Università Cattolica del Sacro Cuore, nella quale si è laureata in Media Advertising. E ha la fortuna di svolgere la professione per la quale ha studiato: si definisce una e-commerce freelance, ovvero specialista di commercio online che si mette in gioco per progetti a committenti vari, senza dipendere da aziende specifiche.

Nonostante la sua giovane età, però, Thessa Lacovich vanta esperienze lavorative anche presso altre strutture. Nel 2019 ha lavorato per Sky (da marzo ad agosto) in veste di producer presso il reparto Sky Cinema: era responsabile della programmazione dei piani di messa in onda, ma anche nell’accoglienza talent e dei casting. E un lavoro simile a quello per Sky lo ha svolto anche presso la Boneless Film, in veste di Junior Producer.

Per il resto, Thessa Lacovich ha frequentato anche un corso di fotografia, materia della quale è molto interessata, e ama moltissimo gli animali, come si evince dal suo profilo Instagram. Senza dimenticare ovviamente la sua bellissima storia d’amore con il calciatore Manuel Locatelli, che va avanti a gonfie vele dal 2018 o giù di lì.