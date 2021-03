Lutto per Giacomo Agostini: morto il fratello minore Gabriele

Un grave lutto ha colpito la leggenda del motociclismo, Giacomo Agostini: morto Gabriele, il fratello minore dell’ex pilota.

Un lutto ha colpito colui che insieme a Valentino Rossi e Carlo Ubbiali, scomparso a giugno scorso, ha rappresentato la più grande leggenda del motociclismo in Italia. Si è infatti spento a 74 anni Gabriele Agostini, ovvero il fratello minore di Giacomo, il grande campione noto in tutto il mondo per le sue imprese in sella alle due ruote.

Gabriele Agostini era il secondo di quattro fratelli e da diverso tempo era malato. La sua lotta contro una terribile malattia era nota. Il fratello minore del grande Giacomo Agostini e di Felice, anche lui pilota prima di cross e poi in pista, era stato molto vicino ai suoi congiunti nel corso di tutti gli anni Settanta.

La morte di Gabriele Agostini: chi era il fratello dell’ex pilota

Aveva peraltro seguito i suoi fratelli come accompagnatore nelle piste di tutto il mondo e anche per questo era diventato molto famoso nell’ambiente del motociclismo. Giacomo Agostini, per tutti Ago, è sicuramente il campione più vincente di questo sport, capace di conquistare 15 titoli mondiali e 123 vittorie iridate nel corso della sua immensa carriera, che resta senza dubbio ineguagliata, sebbene Valentino Rossi e di recente Marc Marquez abbiano sicuramente avvicinato quei successi.

Successi che Giacomo Agostini ha condiviso con il fratello ‘collega’, ovvero Felice, ma anche con Gabriele, che purtroppo non è riuscito a superare la grave malattia che lo aveva colpito. All’ex pilota e alla sua famiglia, in queste ore, arrivano decine e decine di messaggi di cordoglio, per questa triste dipartita che sicuramente ha lasciato un vuoto enorme tra i suoi cari. In tanti, con un semplice gesto, hanno voluto esprimere così vicinanza a Giacomo Agostini e ai suoi familiari.