Jessica Walter, è morta l'attrice di Arrested Development. Si è spenta ieri nella sua abitazione di New York City. Aveva 80 anni.





Jessica aveva avuto una grande carriera ed era popolare, in particolar modo, per aver interpretato il ruolo di Lucille nella serie comica. L’attrice ha perso la vita nel sonno. Ad annunciare la triste notizia è stata sua figlia.

Jessica Walter, è morta l’attrice che aveva interpretato il ruolo di Lucille Bluth nella serie Arrested Development

Jessica Walter aveva 80 anni. L’attrice si è spenta ieri nella sua abitazione di New York City. Il decesso è avvenuto nel sonno. E a dare la bruttissima notizia è stata la figlia della donna. La carriera di Jessica si era sviluppata per 50 anni sulle tavole dei palcoscenici teatrali ma soprattutto nel cinema e nella televisione.

La Walter, nel corso della sua carriera professionale, aveva recitato in film come Brivido nella notte, esordio alla regia di Clint Eastwood e The Flamingo Kid. Tra le serie televisive, alle quali aveva preso parte, possiamo ricordare invece Trapper John M.D. e Streets of San Francisco e poi ancora Murder, She Wrote. Negli anni ’70 inoltre Jessica aveva ricevuto un Emmy per Amy Prentiss, lo spinoff di Ironside. Per la sua interpretazione del ruolo di Lucille Bluth, nella serie Arrested Development, aveva inoltre ricevuto un’altra nomination agli Emmy e due candidature ai SAG.

Ultimamente la Walter stava prestando la sua voce, come doppiatrice, a Malory Archer, nella serie Archer. La sua ultima apparizione televisiva era avvenuta nel mese scorso, quando aveva recitato in un cameo all’interno di American Housewife. Il debutto dell’attrice nel mondo dello spettacolo era avvenuto sui palchi di Broadway.

Jessica oggi lascia sua figlia Brooke Bowman, avuta dal suo primo marito Ross, e suo nipote Micah Heymann.