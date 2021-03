Italia – Irlanda del Nord qualificazioni mondiali: streaming e formazioni

By

Il match tra Italia e Irlanda del Nord è valido per le qualificazioni mondiali: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Altra serata di grande calcio con le nazionali: dopo il pareggio degli azzurrini di Nicolato contro i pari età della Repubblica Ceca, stasera è il turno dei fratelli maggiori della nazionale allenata da Roberto Mancini. Il tecnico jesino torna sulla panchina azzurra dopo essere stato costretto ai box a novembre a causa del Covid.

Dopo l’onta dell’eliminazione dalla qualificazione mondiale, Mancini ha dato nuova linfa a questo gruppo, che viene da una serie positiva di 22 incontri: negli ultimi due anni 15 vittorie e 7 pareggi. Stasera, la prima tappa verso i mondiali in Qatar del prossimo anno vede l’Italia affrontare l’Irlanda del Nord.

Precedenti di Italia – Irlanda del Nord e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo stadio Tardini di Parma tra l’Italia e l’Irlanda del Nord viene trasmessa in diretta e in esclusiva con collegamento a partire dalle 20.45 su Raiuno. Inoltre, la partita è disponibile in streaming sul sito di Raiplay, sempre con inizio allo stesso orario. La telecronaca è affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con le interviste di Donatella Scarnati.

Il calciatore più rappresentativo dei nostri avversari è senza ombra di dubbio Stephen Davis, centrocampista dei Rangers e primatista assoluto di presenze in maglia verde, 124 gettoni collezionati. I precedenti di questa partita sono nettamente appannaggio degli azzurri, che su nove sfide ne hanno vinte sei e pareggiate due. Una sola la sconfitta, che arrivò nel gennaio 1958 a Belfast e costò cara all’Italia, la quale non raggiunse la fase finale dei Mondiali.

Italia e Irlanda del Nord, le due squadre in campo: le formazioni

Mancini e Baraclough hanno completato le loro scelte in vista della partita di questa sera. Ecco le formazioni in campo: