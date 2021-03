Isola dei Famosi, ansia per Gilles Rocca: deve abbandonare

Gilles Rocca deve lasciare momentaneamente l’Isola dei Famosi edizione 2021. Cos’è successo? Ecco tutto quel che ne sappiamo.

Nuovo colpo di scena sull’Isola dei Famosi. A poche ore dalla lunga diretta di stasera Gilles Rocca è stato costretto a lasciare momentaneamente il reality. Il motivo? Per ora non è dato saperlo con certezza. Agli altri concorrenti è stato però comunicato che Gilles Rocca deve sottoporsi ad alcune visite mediche.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’uscita “forzata” di Gilles Rocca dall’Isola

Naturalmente tutti i naufraghi dell’Isola dei Famosi, non appena sono stati informati dalla produzione che Gilles Rocca deve abbandonare momentaneamente Playa Burina per un (presunto) controllo medico, hanno manifestato stupore e preoccupazione. E dopo l’iniziale sorpresa hanno chiesto spiegazioni al diretto interessato, il quale però è sembrato perplesso e spiazzato quanto loro: “Tranquilli ragazzi, non so però cosa sta succedendo…Ci vediamo presto dai…”. E con queste parole Gilles Rocca ha abbandonato l’Isola.

Leggi anche –> La fidanzata di Gilles Rocca svela il segreto del loro amore

Prima del (temporaneo) addio, comunque, abbandono, i concorrenti dell’Isola dei Famosi hanno cercato in qualche modo di tirare su il morale a Gilles Rocca: “Mi raccomando non farci preoccupare…”, gli è stato detto a mo’ di incoraggiamento. E lui non ha potuto fare altro che abbozzare un sorriso di circostanza. Sorriso che, però, non è bastato a mascherare la sua evidente preoccupazione. Cosa sarà successo? Nessuno lo dice, ma data la situazione attuale tutti pensano che possa dipendere da un’eventuale positività al Covid. Sicuramente stasera la conduttrice Ilary Blasi farà chiarezza una volta per tutte su questa vicenda. E sempre stasera, per chi non lo ricordasse, all’Isola dei Famosi ci sarà anche l’ingresso di un nuovo concorrente, Andrea Cerioli. Chissà che che non sia proprio lui a sostituire Gilles Rocca…

Leggi anche –> Gilles Rocca, l’addio struggente alla fidanzata prima della partenza