L’Isola dei Famosi, anticipazioni del 25 marzo: novità e colpi di scena

Questa sera torna su Canale 5 l’appuntamento con l’Isola dei Famosi, scopriamo in anticipo novità e colpi di scena.

Ci troviamo solo al 10° giorno di permanenza sull’Isola ed i naufraghi mostrano già segni di insofferenza per la fame e le condizioni in cui si trovano. Finora i Burinos hanno vinto due prove, mentre i Rafinados solo una, dunque da una parte c’è la squadra al completo dall’altra sono stati eliminati due uomini ed è rimasto il solo Roberto Ciufoli. Nonostante l’organico al completo, sull’isola dei Burinos non c’è stato nessuno in grado di accendere un fuoco, mentre dall’altra parte i naufraghi si sono goduti sia il calore delle fiamme che una cenetta a base di riso e polpa di granchio.

Nella giornata di ieri, inoltre, la produzione ha per la prima volta tolto il divieto di parola tra i due gruppi. Una novità che è stata accolta con grande entusiasmo da parte di tutti i concorrenti che si sono fiondati alla staccionata per salutare e confrontarsi con i membri del gruppo avversario. Solo Valentina da una parte e Elisa dall’altra si sono mostrate più fredde degli altri nell’incontro. L’attrice comica ha detto di “rosicare” per il fuoco dell’altra spiaggia, mentre la conduttrice ha richiamato all’ordine i suoi proprio per evitare di rimanere senza fuoco.

L’Isola dei Famosi: chi verrà eliminato tra Valentina e Brando?

Data la prima vittoria dei Rafinados di lunedì, a rischiare l’eliminazione questa sera sono due membri dei Burinos: Valentina Lodo e Brando Giorgi. Spetta al pubblico decidere chi dei due mantenere sull’isola principale ed il risultato del televoto lo conosceremo nelle fasi iniziali della puntata. Come ad ognuno di quelli che è stato eliminato finora, verrà offerta la possibilità all’escluso di rimanere su Parasite Island, opportunità che per il momento non è stata raccolta da nessuno.

Intanto la produzione ha in serbo delle sorprese per i naufraghi. Sulla terza spiaggia, infatti ci sono già due nuovi possibili concorrenti: Fariba Tehrami e Ubaldo Lanzi. Sembra inoltre che nelle prossime ore possa aggiungersi un altro naufrago non ancora annunciato, la cui identità potrebbe essere svelata proprio nel corso della serata.