L’ex tronista di Uomini e Donne, Giovanna Abate, ha confermato a Casa Chi la storia con Akash, ma ha scoperto di non essere l’unica.

Per gli appassionati di gossip l’intervista che Giovanna Abate, ex tronista di Uomini e Donne, ha concesso a Casa Chi è stata una vera e propria bomba. La donna ha confermato di avere avviato una frequentazione con Akash Kumar esattamente come era emerso qualche giorno fa. I due si sono conosciuti poco prima delle festività natalizie ed hanno passato insieme le vacanze invernali. Dopo quella parentesi, però, non si sono più visti, anche se hanno continuato a sentirsi con regolarità.

La Abate, insomma, spiega che tra loro non c’è una relazione sentimentale definita, non possono considerarsi fidanzati. Quindi spiega che la natura del loro rapporto al momento è quella di una “bellissima conoscenza“. Giovanna parla poi delle sensazioni provate durante il tempo passato insieme: “Ci siamo stretti fin da subito e c’è un legame molto speciale tra noi. Akash è una persona molto particolare, però ha un animo buono”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Giovanna Abate sconvolta: “Pensavo di essere l’unica”

Dopo aver ascoltato il suo racconto, Gabriele Parpiglia le fa presente che Akash ha parato di una relazione con una ragazza durata sette anni, dopo la quale è rimasto scottato e dalla quale deve ancora riprendersi. Quindi le rivela che Casa Chi è in possesso di una chat “inattacabile” nella quale il modello chiederebbe ad una ragazza di fingersi la sua fidanzata in studio. La rivelazione la lascia di stucco, Giovanna spiega di aver sentito Akash poco prima dell’intervista e di non avere alcuna idea dell’esistenza di questa chat.

Leggi anche ->L’Isola dei Famosi, anticipazioni del 25 marzo: novità e colpi di scena

L’ex tronista è basita dalla scoperta: “Non c’è il rispetto da ambe due le parti che io pensavo ci fosse” e ci mette un po’ prima di riprendersi dalla rivelazione: “Aspettate perché sta cosa mi ha fatto un attimo… Quello che sto raccontando io è una cosa vera, vissuta, tenuta in considerazione”. Ragionandoci sopra, in seguito, Giovanna spiega che in effetti non le deve niente poiché non sono fidanzati e può benissimo conoscere e sentire altre persone, tuttavia ammette: “Sapere che a oggi potrei essere valutata una delle tante mi dà tanto fastidio, tanto”.