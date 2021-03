Giorgio Chiellini, chi è la moglie Carolina Bonistalli: età, foto, lavoro

By

Giorgio Chiellini e Carolina Bonistalli sono ancora oggi più uniti e affiatati che mai. Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere sulla donna.

Carolina Bonistalli e Giorgio Chiellini sono ad oggi una coppia affiatata e felice. La donna e il celebre difensore della Juventus sono sposati dal 2014 e insieme hanno costruito una splendida famiglia. Scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere sulla ragazza che ha rubato il cuore del famoso calciatore italiano.

Leggi anche->Juventus, sprint per Suarez: vi ricordate il morso a Chiellini?

Purtroppo non si hanno molte informazioni relative alla vita di Carolina Bonistalli. La donna, amante della propria privacy e molto riservata, non ha lasciato trapelare le sue informazioni private. Di lei non conosciamo l’età, gli studi intrapresi, e nemmeno la città Natale. La donna possiede però degli account Instagram e Twitter, sui quali è molto attiva. Posta infatti spesso foto della sua famiglia che sciolgono sempre il cuore di tutti i follower.

Leggi anche->Tegola per la Juventus: lesione al legamento per Chiellini

Chiellini e Carolina si sono sposati, dopo 4 anni di fidanzamento. nel 2014. Il loro matrimonio è stato celebrato presso il Santuario della Madonna delle Grazie, nella città di Livorno. Dalla loro unione sono nate due splendide bambine, per le quali entrambi i genitori stravedono più che mai. Nina è la primogenita, ed Olivia la seconda, venuta alla luce nel Giugno del 2019. Mamma Carolina posta spesso diversi scatti sul suo profilo Instagram insieme alla sua splendida famiglia. Per lei è sempre pioggia di like e commenti da parte di utenti che la seguono e l’apprezzano oramai da tempo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Carolina Bonistalli: la donna che ha rubato il cuore di Giorgio Chiellini

Sono convolati a nozze nel 2014 la bella Carolina Bonistalli e il calciatore della Juventus Giorgio Chiellini. I due, innamorati più che mai e insieme affiatatissimi, hanno costruito una splendida famiglia, dando alla luce due bambine, Olivia e Nina, entrambe amatissime. Le informazioni inerenti alla vita privata della donna, molto attaccata alla sua privacy, non sono di dominio pubblico. Certo è che ha sempre sostenuto il marito, dimostrandosi una tifosa sfegatata del consorte e della sua squadra.