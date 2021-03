Famiglia devastata: entrambi i genitori hanno il cancro al quarto stadio

Famiglia devastata. La notizia della malattia dei genitori è stata come un fulmine a ciel sereno. Una vera e propria fatalità.

A entrambi i genitori è stato diagnosticato un cancro al quarto stadio a distanza di soli nove mesi. Una notizia che ha fatto tremare una famiglia.

Ad aggravare la situazione è il fatto che la coppia abbia ben cinque figli. Mentre i genitori combattono strenuamente contro la malattia, la comunità locale ha dato il via a diverse raccolte fondi.

Famiglia devastata: un cancro potrebbe strapparli ai loro figli

La prima a riceve la notizia è stata la moglie, Sarah Thawley. La donna ha saputo della malattia poco prima di dare alla luce suo figlio Arthur a marzo 2020. La notizia del cancro al seno è stata seguita dal tumore gastrico diagnosticato al marito.

L’uomo aveva difficoltà a deglutire, ma non avrebbe mai pensato a una diagnosi così lapidaria. Le condizioni di salute della moglie sono peggiorate al punto che a giugno le erano state date poche settimane di vita. Mentre si trovava in ospedale, le norme anti Covid l’avevano costretta a stare da sola ma i medici le hanno dato il permesso di tornare a casa.

La famiglia aveva allestito il salotto come se fosse una camera da letto. Nonostante le avessero dato poche settimane di vita la donna ha reagito alla malattia e le sue condizioni sono migliorate. Proprio nel momento di massima speranza, anche il marito ha scoperto di avere il cancro.

Amici e parenti stanno continuando a raccogliere donazioni per la famiglia che nell’ultima anno è stata davvero messa a dura prova. Nonostante le difficoltà entrambi i genitori non hanno mai smesso di lottare per i propri figli, dimostrando una grande forza di volontà. Anche la comunità nella quale vivono si è messa in moto per aiutarli dato che sono entrambi molto amati.