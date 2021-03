Estate 2021, parla Sileri: “al momento la zona gialla non esiste”

Sileri si esprime in merito alle speranze estive degli italiani: potremo andare al mare senza mascherina, ma per ora niente zona gialla.

Pare che tutti ormai sperino nell’estate: ricordando le vacanze estive del 2020, il popolo italiano è convinto che le cose, con l’arrivo del caldo, possano migliorare. Che sia davvero così però, non è detto. A tal proposito ha parlato il Sottosegretario alla Salute Paolo Sileri: “io mi immagino di andare in spiaggia senza mascherina, ma ovviamente sempre con le precauzioni previste” ha detto l’uomo. “Mi aspetto che a giugno, avendo tutte le dosi promesse, potremmo avere magari i due terzi della popolazione, se non i tre quarti di coloro che desiderano la vaccinazione, che possano aver già ricevuto una dose”. Visto l’attuale ritmo delle vaccinazioni, però, non tutti sono tanto ottimisti quanto lui.

Nessuna zona gialla

Si potrebbe pensare che la libertà di andare al mare senza mascherina venga accompagnata dalla tanto desiderata zona gialla nazionale. Sileri parla anche di questo: “i dati mostreranno un miglioramento questa settimana ma il giallo in questo momento non esiste. Però verso fine aprile vedo un notevole miglioramento della circolazione del virus, tale da poter davvero alleggerire le misure anti Covid”. In questo caso il Sottosegretario si definisce non ottimista, ma realista.

“Adesso vi è un decreto che regola la vita fino a Pasquetta ma dopo torneremo con le colorazioni delle regioni e i famosi 21 parametri” aggiunge però l’uomo, alleggerendo un po’ la situazione. “Le regioni che vedono miglioramenti torneranno alla zona gialla e perché no, spero, anche a quella bianca”.

In merito alle riaperture, Sileri spiega: “ad oggi stiamo vivendo ancora la terza ondata ma in prospettiva bisogna pensare anche alle riaperture: ora non sono pensabili ma sono programmabili. Poi è chiaro, se arrivasse un’ulteriore variante le cose non potranno andare così. Il miglior vaccino poi arriverà tra un po’, e sarà l’estate, perché questo virus non ama tanto l’estate”.